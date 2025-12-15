Δύο υποθέσεις εξαφάνισης προκαλούν έντονη ανησυχία στην Κρήτη, με τις αστυνομικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση τις τελευταίες ώρες. Η πρώτη αφορά έναν 72χρονο άνδρα, ο οποίος αγνοείται από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο ηλικιωμένος, κάτοικος του δήμου Πλατανιά, έφυγε από το σπίτι του το πρωί για να μεταβεί στην εργασία του, όμως δεν επέστρεψε ποτέ. Η οικογένειά του εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Την εξαφάνισή του δήλωσε ο ανιψιός του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες από την αστυνομία, ενώ εθελοντές «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα ίχνη του.

Την ίδια ώρα, κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου. Με το πρώτο φως της ημέρας, άνδρες της αστυνομίας, της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, drones και εθελοντών, πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή Φρε του Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημά του ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, η τελευταία επικοινωνία τους έγινε το βράδυ της Κυριακής (14/12). «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως δεν είναι καλά. Μετά εξαφανίστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφουν μάρτυρες, ταξίδεψε άμεσα από τη Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο για να τον βρει, ωστόσο δεν κατάφερε να τον εντοπίσει. «Το πρωί μιλήσαμε και το βράδυ ήμουν εκεί. Τον έψαξα και μετά δήλωσα την εξαφάνιση στην αστυνομία», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η μητέρα του 33χρονου, παραμένει στην Κρήτη συμμετέχοντας στις έρευνες. Για την εξαφάνιση του 33χρονου έχει εκδοθεί Silver Alert, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό, να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία.