Ένας καρχαρίας, μήκους 4-5 μέτρων, εντοπίστηκε να κολυμπά σε ρηχά νερά κοντά στην παραλία Λουτρακίου, προκαλώντας ενθουσιασμό και ανησυχία στους παραθεριστές. Η σκηνή αποτυπώθηκε σε βίντεο και γρήγορα έγινε viral, ενώ οι εμφανίσεις καρχαριών στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Αν και η παρουσία του σαρκοφάγου αρπακτικού προκαλεί συζητήσεις, η εποχή του χειμώνα φαίνεται να χαλαρώνει τις αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να την αντιμετωπίζουν με χιούμορ.