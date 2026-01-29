Νέα διακοπή σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα δρομολόγια του Οδοντωτού, που συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα. Μία μεγάλη πέτρα πού έπεσε στη γραμμή, ήταν η αιτία να διακοπούν τα δρομολόγια.

Σύμφωνα με την Ηellenic train «το τρένο που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο, ήρθε σε επαφή με τον ογκόλιθο, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς από τους δύο επιβαίνοντες. Με μέριμνα της εταιρείας οι δύο επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με ταξί».

Στο σημείο, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, εκτελούνται εργασίες, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα, Πέμπτη 29/01/2026, λόγω πτώσης βράχου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν με τον συρμό μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή».