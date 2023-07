ΑΠΛΩΣ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΑΝ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΣΕ… COVID

Κλεάνθης Γρίβας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1: ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟ 2021

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2: Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ FAUCI ΟΜΟΛΟΓΕΙ

Η γρίπη δεν εξαφανίστηκε, απλώς μετονομάστηκε σε Covid. Με περαιτέρω σχόλια από τον Δρ Norman Pieniazek, έναν διάσημο μοριακό βιολόγο που εργάστηκε στο Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) ως επικεφαλής του μοριακού διαγνωστικού εργαστηρίου των CDC επί 24 χρόνια.

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της «πανδημίας» περιλαμβάνει την υποτιθέμενη εξαφάνιση της γρίπης. Εξαφανίστηκε πράγματι η γρίπη κατά την εποχή της υστερίας του Covid ή συμβαίνει κάτι άλλο;

Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύγχυσης και του πανικού των τελευταίων ετών, έχουν δοθεί πολλές εξηγήσεις σχετικά με την υποτιθέμενη εξαφάνιση της γρίπης. Οι κάτοχοι κλειδαριάς και τα πιστοποιημένα ιδρύματά τους ισχυρίστηκαν ότι μασκοφορία ανέστειλε τη γρίπη, παρόλο που δεν έκανε τίποτα για τον Covid. Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι ο Covid είχε κάποιου είδους ιϊκό αποτέλεσμα κυριαρχίας που νίκησε τα στελέχη της γρίπης.

Αλλά καμία εξήγηση δεν λύνει πραγματικά το μυστήριο «πού πήγε η γρίπη;».

Τα στοιχεία φαίνεται να υποδεικνύουν δύο βασικούς λόγους για την εξαφάνιση της γρίπης: τη φυσική εξαφάνιση των κιτ τεστ γρίπης και την παρανόηση του τι σημαίνει στην πραγματικότητα η γρίπη.

1. Τα τεστ-γρίπης δεν ήταν διαθέσιμα στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης

Στο The Dossier διαπιστώσαμε ότι, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, δεν υπήρχε ουσιαστικά πρόσβαση σε τεστ-γρίπης κατά τη διάρκεια των ετών υστερίας του κορωνοϊού, ιδιαίτερα από το 2020 έως το 2021. Σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές τεστ στράφηκαν στα τεστ-covid, εγκαταλείποντας τα τεστ-γρίπης. Σύμφωνα με τη Pharma and Government Health, ο Covid ήταν η πρώτη προτεραιότητα, τόσο από την σκοπιά της υγειονομικής περίθαλψης όσο και από την σκοπιά των επιχειρήσεων, έτσι ο κλάδος της γρίπης, που δεν ήταν πλέον κερδοφόρος, βγήκε στο περιθώριο.

Ο δεύτερος λόγος, όμως, είναι ακόμα πιο σημαντικός.

2. Η γρίπη δεν γίνεται κατανοητή στο κατάλληλο πλαίσιό της

Πριν από την δημιουργία της βιομηχανίας των τεστ για τον κορωνοϊό (τα οποία απέφεραν πολύ περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως), η γρίπη σχεδόν πάντα διαγιγνώσκονταν με συμπτώματα, όχι με τεστ. Και τα συμπτώματα του Covid είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα συμπτώματα της γρίπης.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, το τι είναι «γρίπη» παραδοσιακά κατανοείται όχι ως διάγνωση ιογενούς γρίπης αλλά ως μια γενική διάγνωση αμέτρητων πιθανών συμπτωμάτων που κατηγοριοποιούνται σε μια ευρεία κατηγορία ως «γρίπη».

Πολύ λίγες περιπτώσεις «γρίπης» που έχουν διαγνωσθεί από γιατρό προέρχονται στην πραγματικότητα από στελέχη γρίπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κατανοήσουμε τον Covid ως γρίπη, και την τρομακτική προώθηση των σχετικών «τεστ».

Η γρίπη και ο covid μοιράζονται τα ίδια συμπτώματα, επομένως κάθε πιθανό κρούσμα/ασθένεια/θάνατος γρίπης διαγνώστηκε γενικά ως κρούσμα/νόσος/θάνατος covid.

Έθεσα αυτή την ερώτηση στον Δρ Norman Pieniazek (ακολουθήστε τον στο Twitter), έναν διάσημο μοριακό βιολόγο που εργάστηκε στο Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) ως επικεφαλής του μοριακού διαγνωστικού εργαστηρίου των CDC επί 24 χρόνια. Ο Δρ Pieniazek είναι ειδικός στη διάγνωση των δοκιμών PCR, γνωρίζει πολύ καλά αυτό το θέμα, και έχει μια αποκαλυπτική άποψη για την κακή «επιστήμη» που βρίσκεται πίσω από την «πανδημία».

▪ Ερώτηση: Εξαφανίστηκε η γρίπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19;

▪ Απάντηση (Δρ Norman Pieniazek): Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Ωστόσο, πρώτα, πρέπει να εξηγήσω τους όρους κοινό κρυολόγημα και γρίπη.

Γνωρίζετε ότι περισσότεροι από 200 ιοί προκαλούν κρυολόγημα και ότι οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες υποφέρουν από περίπου 1 δισεκατομμύριο κρυολογήματα ετησίως.

Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ποιος πάσχει από το κοινό κρυολόγημα και ποιος από γρίπη; Τι γίνεται με το τεστ-PCR, την τεχνική που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των περιπτώσεων COVID-19; Δυστυχώς, το τεστ PCR αποδείχθηκε ότι δεν είναι κατάλληλο για τη διάγνωση λοιμώξεων της αναπνευστικής οδού για τουλάχιστον δύο λόγους.

▪ Το πρώτο πρόβλημα είναι το διαγνωστικό δείγμα. Δείγματα βλέννας, που λαμβάνονται από το βάθος των ρουθουνιών (ρινικό επίχρισμα), το λαιμό (στοματοφαρυγγικό επίχρισμα) και το ρινοφάρυγγα (ρινοφάρυγγα επίχρισμα), στην ουσία, δοκιμάζουν το ανθρώπινο φίλτρο αέρα. Οι ρινικές οδοί έχουν ραβδώσεις που κάνουν τον αέρα να στροβιλίζεται, παρόμοια με την αρχή της ηλεκτρικής σκούπας Dyson. Καθώς οι ρινικές οδοί και ολόκληρη η αναπνευστική οδός είναι επενδεδυμένες με βλέννα, παγιδεύει ιούς, βακτήρια, γύρη, σπόρια μυκήτων και σκόνη. Αυτό το στρώμα με παγιδευμένα σωματίδια μετακινείται από βλεφαροειδή κύτταρα έξω από τους αεραγωγούς. ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378048/ )

Όταν η βλέννα ελέγχεται με τεστ-PCR, η ανίχνευση μέρους ενός ιού στο φίλτρο αέρα δεν σημαίνει ότι αυτός ο ιός προκάλεσε τη μόλυνση. Αυτό το πρόβλημα με τα επιχρίσματα είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό. (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1500245)

Υπάρχει συναίνεση ότι η βρογχοφατνιακή πλύση (BAL) είναι το καταλληλότερο δείγμα για την ανίχνευση ιογενών λοιμώξεων της αναπνευστικής οδού.

▪ Το δεύτερο πρόβλημα επισημάνθηκε παραπάνω. Με πάνω από 200 πιθανές αιτίες μόλυνσης (αιτιολογία), ο έλεγχος για όλους τους ύποπτους δεν είναι εφικτός. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11741166/)

Τα CDC έχουν αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης των κρυολογημάτων στον πληθυσμό των ΗΠΑ. Αυτό το σύστημα παρακολουθεί τις επισκέψεις σε παρόχους υγείας για συμπτώματα ασθενειών του αναπνευστικού, όπως πυρετό, βήχα ή πονόλαιμο. Αυτές οι επισκέψεις ταξινομούνται ως ασθένειες που μοιάζουν με τη γρίπη (Influenza-like illness - ILI). Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ονομασία δεν υποδηλώνει κάποια εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη αλλά καταγράφει επισκέψεις ασθενών λόγω όλων των παθογόνων του αναπνευστικού που προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. (https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/main.html)

Εκτός απ’ αυτό, τα CDC συλλέγουν δεδομένα και για επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης. (https://www.cdc.gov/flu/weekly/)

Ωστόσο, μόνο το 1% των δειγμάτων που ελέγχονται είναι συνήθως θετικά. Το μήνυμα είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πόσα κρούσματα γρίπης υπάρχουν στις ΗΠΑ ετησίως. Ο αναφερόμενος αριθμός ILI μπορεί να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Με την άφιξη του ιού της Γουχάν τον Ιανουάριο του 2020, όλες οι γνώσεις των προηγούμενων εποχών ξεχάστηκαν. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να υποβληθούν σε εξετάσεις ακόμα και όταν δεν παρουσίαζαν συμπτώματα. Παρά τα άφθονα στοιχεία για το αντίθετο, το τεστ-PCR που γίνεται από επιχρίσματα, διαφημίστηκε ξαφνικά ως το χρυσό πρότυπο για τη διάγνωση λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος.

Εξετάστε ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Σε μια προσεκτικά διεξαγόμενη μελέτη ασθενών με πνευμονία που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο που διαγνώστηκαν με κλασικές αξονικές τομογραφίες ακτίνων Χ ή CAT, η αιτία της λοίμωξης (αιτιολογία) δεν μπόρεσε να τεκμηριωθεί στο 62% των περιπτώσεων.

▪ Πώς είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της πανδημίας στις ΗΠΑ να σημειώθηκαν 107.201.630 μολύνσεις από COVID και 1.166.899 θάνατοι από COVID έως σήμερα;

▪ Πού είναι οι λοιμώξεις από άλλους ιούς;

▪ Πού βρίσκονται οι παθήσεις άγνωστης αιτιολογίας;

Η απάντηση είναι ευθεία. Τα αποτελέσματα των τεστ-PCR μόνο για έναν ιό δεν έχουν νόημα. Αυτή η απάτη θα πρέπει να είναι προφανής σε οποιονδήποτε έμπειρο στη διάγνωση λοιμώξεων του αναπνευστικού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η «εξαφάνιση» της γρίπης κατά την εποχή του Covid

Dr. Osama El-Assal,

American Academy of Pediatrics

Εθνικό Συνέδριο του 2021

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021

Η μασκοφορία και η κοινωνική αποστασιοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σταμάτησαν την εξάπλωση της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), RSV κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδήλωσης του κρυολογήματος και της γρίπης του 2020

Η γρίπη μολύνει έως και 15% του παγκόσμιου πληθυσμού κάθε χρόνο, δυνητικά επικίνδυνη για ευάλωτα παιδιά και ηλικιωμένους ενηλίκων, και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) προκαλεί περίπου 300.000 επισκέψεις στα επείγοντα ετησίως στις ΗΠΑ. Νέα έρευνα δείχνει ότι οι απαιτήσεις μασκοφορίας για τον COVID-19 απέτρεψαν αυτές τις ετήσιες ιογενείς λοιμώξεις.

Η μελέτη («The Impact of COVID-19 Pandemic Social Distancing and Mask Mandates on the Prevalence of Influenza and RSV κατά τη διάρκεια της περιόδου της αιχμής τους»), που παρουσιάστηκε στην εικονική Εθνική Διάσκεψη της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP) τον Οκτώβριο 2021, εξέτασε τον αντίκτυπο της μασκοφορίας και των πρακτικών κοινωνικής απόστασης που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-19 στην εξάπλωση της γρίπης.

Οι ερευνητές στο Οχάιο διαπίστωσαν ότι αυτά τα μέτρα μείωσαν την εξάπλωση της γρίπης κατά 99%, και δεν βρήκαν απολύτως κανένα κρούσμα RSV στην ερευνητική περιοχή του Βόρειου Οχάιο.

Η έρευνα διεξήχθη στο νοσοκομείο Akron Children's στο Οχάιο κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής των αναπνευστικών λοιμώξεων από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021. Η επιβολή της υποχρεωτικής μασκοφορίας και της κοινωνικής απόστασης στο Οχάιο κατά τη διάρκεια της επιδημίας του COVID δημιούργησε μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθούν οι επιπτώσεις αυτών των προφυλάξεων στην εξάπλωση της γρίπης και του RSV κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενες εποχές αιχμής.

▪ Κατά την περίοδο της επιβολής της μασκοφορίας και της κοινωνικής απόστασης στο Οχάιο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν κρούσματα γρίπης Α και RSV και μόνο δύο περιπτώσεις γρίπης Β.

▪ Μετά τις 14 Μαρτίου 2021, που τα μέτρα αυτά μειώθηκαν στο Οχάιο, επέστρεψαν οι ιογενείς λοιμώξεις όπως ο RSV. Και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μασκοφορία και οι πρακτικές κοινωνικής απόστασης είναι αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση των ποσοστών δυνητικά σοβαρών λοιμώξεων όπως η γρίπη και ο RSV στα παιδιά.

Περίληψη της μελέτης:

Η μασκοφορία και η κοινωνική αποστασιοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σταμάτησαν την εξάπλωση της γρίπης και του RSV κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδήλωσης του κρυολογήματος και της γρίπης του 2020…

Αυτή είναι μια αναδρομική μελέτη κοόρτης που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Akron Children στο Βορειοανατολικό Οχάιο, όπου η περίοδος αιχμής των αναπνευστικών λοιμώξεων εκτείνεται από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν να αξιολογηθεί ο επιπολασμός των λοιμώξεων από τη γρίπη Α και Β και τον RSV πριν και μετά την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής απόστασης. Ο επιπολασμός του SARS-CoV-2 παρακολουθήθηκε επίσης για σύγκριση.

Σ΄ αυτή τη μελέτη, τα δεδομένα της ιϊκής ανάλυσης συλλέχθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2021 (μετά την εμφάνιση του COVID και την εφαρμογή της μασκοφορίας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης) και συγκρίθηκαν με δύο περιόδους των αναπνευστικών λοιμώξεων πριν από την εμφάνιση του COVID: 2018-2019 και 2019-2020. Συμπεριλήφθηκαν τα αποτελέσματα από όλους τους ασθενείς που έλαβαν τεστ ιού ως μέρος της ιατρικής τους φροντίδας. Οι ιικές δοκιμές περιλάμβαναν γρήγορες δοκιμές αντιγόνου για γρίπη A/B και RSV (Quidel SoFIA), Respiratory Film Array (BioFire, που περιλαμβάνει στόχους γρίπης, RSV και SARS-CoV-2).

Με τα περισσότερα από τα νέα τεστ που στοχεύουν τον SARS-CoV-2, οι δοκιμές με αντιγόνα γρίπης και RSV μειώθηκαν σημαντικά, αλλά αντικαταστάθηκαν εν μέρει από τη χρήση του Respiratory FilmArray (Πίνακας 1).

(α) ΠΡΙΝ από την εμφάνιση του COVID, η μέγιστη επίπτωση του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) σημειώθηκε τον Δεκέμβριο για τις σεζόν 2018-2019 (28,9%, μέσος όρος 8,8%) και 2019-20 (24,7%, μέσος όρος 8,8%).

ΜΕΤΑ την εμφάνιση του COVID και την επιβολή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, η επίπτωση και το ποσοστό θετικότητας για τον RSV ήταν 0% μέχρι τις 14 Μαρτίου 2021, όταν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα RSV στην περιοχή μας, παράλληλα με τη χαλάρωση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

(β) ΠΡΙΝ από την εμφάνιση του COVID, η κορυφαία επίπτωση του ιού της γρίπης Α σημειώθηκε τον Φεβρουάριο τις περιόδους 2018-2019 (40,9 %, μέσος όρος 13,6%) και 2019-2020 (24,1%, μέσος όρος 6,1%). Η γρίπη Β είχε χαμηλή επίπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του 2018-2019 (μέσος όρος 0. 3%) με κορύφωση τον Ιανουάριο τη σεζόν 2019-2020 (24,0%, μέσος όρος 6,8%).

ΜΕΤΑ την εμφάνιση του COVID και την επιβολή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020-2021, εντοπίσαμε μόνο δύο μεμονωμένα κρούσματα του ιού της γρίπης Β και κανένα κρούσμα του ιού της γρίπης Α έως τις 30 Απριλίου 2021 (Εικόνα 1).

Οι εντολές μασκοφορίας και κοινωνικής απόστασης τον Μάρτιο του 2020, μπορούν να είναι αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση των ποσοστών δυνητικά σοβαρών λοιμώξεων όπως η γρίπη και ο RSV στον παιδιατρικό πληθυσμό. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και το κλείσιμο των σχολείων πιθανότατα είχαν επίδραση, αλλά δεν αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης.

Πίνακας 1

Δοκιμασίες ιών και πληθυσμός ασθενών

Εικόνα 1

Η συχνότητα εμφάνισης του RSV και της γρίπης A&B πριν και μετά τα μέτρα μασκοφορία και κοινωνικής απόστασης για τον COVID-19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2: Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ FAUCI ΟΜΟΛΟΓΕΙ

Ο ANTHONY FAUCI ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΟΥ (που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας), σχεδίαζαν ένα «καθολικό εμβόλιο mRNA για τη γρίπη», το οποίο μετονομάστηκε σε «εμβόλιο»-mRNA για την COVID-19» ΕΠΕΙΔΗ οι άνθρωποι δεν φοβούνται αρκετά τον ιό της γρίπης και δεν θα έκαναν το «εμβόλιο»

