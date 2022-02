ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ: ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Κλεάνθης Γρίβας

ΕΕ: ΘΑΝΑΤΟΙ: 38.983 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 3.530.362 - ΕΩΣ 29 ΙΑΝ. 2022

από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων

Επιλογή, επιμέλεια κειμένου:

Κλεάνθης Γρίβας

1. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ»-COVD - Έως 29/01/2022

PFIZER - ΘΑΝΑΤΟΙ: 17.578 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.704.757

MODERNA - ΘΑΝΑΤΟΙ: 11.008 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 543.543

ASTRAZENECA - ΘΑΝΑΤΟΙ: 7.977 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.154.757

AJ & J - JANSSEN - ΘΑΝΑΤΟΙ: 2.420 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 127.305

2. Ε.Ε.: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

3. ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1%

4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3. ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΒΙΟΟΠΛΩΝ» COVID-19

ΓΕΝΕΥΗ, 29/01/2022: Διαμαρτυρία με εικονική μαζική κηδεία παιδιών που πέθαναν μετά το «εμβόλιο»-Pfizer

Σχετικό σύντομο βίντεο στα κανάλια του Health Impact News στο Bitchute και στο Telegram.

από τον Brian Shilhavy

Editor, Health Impact News

4 Φεβρουαρίου 2022

Η EudraVigilance είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο αναφέρονται οι παρενέργειες των φαρμάκων στις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Σ’ αυτόν, μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2022 αναφέρθηκαν 38.983 θάνατοι και 3.530.362 παρενέργειες (από τις οποίες οι μισές –1.672.872– είναι σοβαρές) μετά από τη χορήγηση των πειραματικών «εμβολίων-βιοόπλων» COVID-19:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «Με τον όρο σοβαρή βλάβη ή σοβαρή παρενέργεια χαρακτηρίζεται κάθε αναφορά παρενέργειας εάν περιγράφει μια ιατρική κατάσταση η οποία ή οδηγεί σε θάνατο, ή είναι απειλητική για τη ζωή, ή απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, ή πυροδοτεί μια άλλη ιατρικά σημαντική κατάσταση ή επιμηκύνει μια εν εξελίξει νοσηλεία, ή έχει ως αποτέλεσμα επίμονη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα».

1. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ»-COVD

PFIZER - ΘΑΝΑΤΟΙ: 17.578 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.704.757 - ΕΩΣ: 29/01/2022

«εμβόλιο» mRNA Tozinameran – κωδικός BNT162b2 , Comirnaty

422360 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του σημείου χορήγησης - 5.024 θάνατοι

278744 Διαταραχές του νευρικού συστήματος - 1.859 θάνατοι

201643 Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - 212 θάνατοι

133365 Γαστρεντερικές διαταραχές - 681 θάνατοι

78059 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού - 146 θάνατοι

76443 Λοιμώξεις και προσβολές - 1.878 θάνατοι

72531 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου - 1.884 θάνατοι

68129 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - 6 θάνατοι

57541 Καρδιακές διαταραχές - 2.554 θάνατοι

48240 Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος - 242 θάνατοι

42585 Υπό Έρευνα - 502 θάνατοι

42532 Αγγειακές διαταραχές - 766 θάνατοι

33972 Τραυματισμός, δηλητηρίαση, διαδικαστικές επιπλοκές - 331 θάνατοι

30622 Ψυχιατρικές διαταραχές - 207 θάνατοι

25814 Οφθαλμικές διαταραχές - 38 θάνατοι

22590 Διαταραχές αυτιών και λαβυρίνθων - 11 θάνατοι

21010 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις - 204 θάνατοι

18455 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος - 95 θάνατοι

11344 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής - 273 θάνατοι

6150 Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές - 266 θάνατοι

3871 Κοινωνικές περιστάσεις - 22 θάνατοι

2513 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις - 74 θάνατοι

1911 Ενδοκρινικές διαταραχές - 6 θάνατοι

1931 Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων - 90 θάνατοι

1629 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (συμπ. κύστεις και πολύποδες) – πρόκληση ή επιδείνωση - 153 θάνατοι

522 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές - 51 θάνατοι

251 Προβλήματα του προϊόντος που χορηγήθηκε - 3 θάνατοι

MODERNA - ΘΑΝΑΤΟΙ: 11.008 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 543.543 - ΕΩΣ: 29/01/2022

«εμβόλιο-βιοόπλο» mRNA mRNA-1273 ( CX-024414)

145.153 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις του σημείου χορήγησης - 3.630 θάνατοι

91.230 Διαταραχές του νευρικού συστήματος - 1.029 θάνατοι

66.358 Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - 223 θάνατοι

44.340 Γαστρεντερικές διαταραχές - 413 θάνατοι

27.540 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού - 96 θάνατοι

23,251 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου - 1.162 θάνατοι

23.070 Λοιμώξεις και προσβολές – 1.042 θάνατοι

18.287 Καρδιακές διαταραχές - 1.142 θάνατοι

12.547 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού - 9 θάνατοι

12.365 Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος - 120 θάνατοι

12.129 Υπό Έρευνα - 393 θάνατοι

12.075 Αγγειακές διαταραχές - 399 θάνατοι

10.286 Τραυματισμός, δηλητηρίαση και διαδικαστικές επιπλοκές - 208 θάνατοι

9.441 Ψυχιατρικές διαταραχές - 181 θάνατοι

7.475 Οφθαλμικές διαταραχές - 36 θάνατοι

6.310 Διαταραχές αυτιών και λαβυρίνθων - 8 θάνατοι

5.370 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος - 22 θάνατοι

4.847 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής - 263 θάνατοι

3.030 Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές - 214 θάνατοι

3.028 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις - 203 θάνατοι

2.239 Κοινωνικές περιστάσεις - 45 θάνατοι

907 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις - 10 θάνατοι

793 Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων - 54 θάνατοι

682 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (συμπ. κύστεις και πολύποδες) – πρόκληση ή επιδείνωση - 85 θάνατοι

502 Ενδοκρινικές διαταραχές - 6 θάνατοι

190 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές - 11 θάνατοι

98 Προβλήματα του προϊόντος που χορηγήθηκε - 4 θάνατοι

ASTRAZENECA - ΘΑΝΑΤΟΙ: 7.977 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.154.757 - ΕΩΣ: 29/01/2022

«εμβόλιο»-βιοόπλο AZD1222 /VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)

304.993 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σημείο χορήγησης - 1.855 θάνατοι

234.117 Διαταραχές του νευρικού συστήματος - 1.178 θάνατοι

168.174 Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - 165 θάνατοι

107.453 Γαστρεντερικές διαταραχές - 434 θάνατοι

52.064 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού - 65 θάνατοι

42.266 Λοιμώξεις και προσβολές - 620 θάνατοι

41.401 Αναπνευστικές διαταραχές θώρακα και μεσοθωρακίου - 1.082 θάνατοι

28.787 Αγγειακές διαταραχές - 529 θάνατοι

25.681 Υπό Έρευνα - 205 θάνατοι

21.051 Ψυχιατρικές διαταραχές (πρόκληση ή επιδείνωση) - 69 θάνατοι

20.984 Καρδιακές διαταραχές - 830 θάνατοι

20.086 Οφθαλμικές διαταραχές - 32 θάνατοι

16.849 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - 3 θάνατοι

13.912 Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος - 278 θάνατοι

13.630 Δηλητηρίαση από «εμβόλιο» και διαδικαστικές επιπλοκές - 198 θάνατοι

13.406 Διαταραχές αυτιού και λαβυρίνθου - 7 θάνατοι

13.023 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής - 126 θάνατοι

5.409 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος - 40 θάνατοι

4.338 Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές - 78 θάνατοι

1.973 Χειρουργικές και ιατρικές επιπλοκές - 30 θάνατοι

1.617 Επιβαρυμένες κοινωνικές συνθήκες - 9 θάνατοι

1.039 Ηπατοχολικές διαταραχές - 69 θάνατοι

743 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (συμπ. κύστεις και πολύποδες) – πρόκληση ή επιδείνωση - 40 θάνατοι

692 Ενδοκρινικές διαταραχές - 6 θάνατοι

635 λοχεία κύησης και περιγεννητικές καταστάσεις - 20 θάνατοι

235 Συγγενείς οικογενείς και γενετικές διαταραχές - 8 θάνατοι

199 Προβλήματα του προϊόντος που χορηγήθηκε - 1 θάνατος

AJ & J - JANSSEN - ΘΑΝΑΤΟΙ: 2.420 - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 127.305 - ΕΩΣ: 29/01/2022

«εμβόλιο»-βιοόπλο COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

34.487 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σημείο χορήγησης - 685 θάνατοι

23.413 Διαταραχές του νευρικού συστήματος - 245 θάνατοι

17.116 Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - 55 θάνατοι

9.588 Γαστρεντερικές διαταραχές - 88 θάνατοι

8.521 Λοιμώξεις και προσβολές - 207 θάνατοι

6.086 Έρευνες - 131 θάνατοι

4.468 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου - 304 θάνατοι

3.760 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού - 10 θάνατοι

3.676 Αγγειακές διαταραχές - 171 θάνατοι

2.941 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - 6 θάνατοι

2.552 Καρδιολογικές διαταραχές - 204 θάνατοι

1.766 Ψυχιατρικές διαταραχές (πρόκληση ή επιδείνωση) - 22 θάνατοι

1.656 Οφθαλμικές διαταραχές - 10 θάνατοι

1.319 Διαταραχές αυτιού και λαβυρίνθου - 3 θάνατοι

1.229 Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος - 51 θάνατοι

1.147 Τραυματισμός, δηλητηρίαση, διαδικαστικές επιπλοκές - 25 θάνατοι

867 Χειρουργικές και ιατρικές επιπλοκές - 74 θάνατοι

756 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής - 60 θάνατοι

544 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος - 10 θάνατοι

535 Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές - 31 θάνατοι

409 Επιβαρυμένες Κοινωνικές συνθήκες - 4 θάνατοι

153 Διαταραχές ήπατος και των χοληφόρων - 13 θάνατοι

105 Ενδοκρινικές διαταραχές - 1 θάνατος

86 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (συμπ. κύστεις και πολύποδες) – πρόκληση ή επιδείνωση - 8 θάνατοι

55 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις - 1 θάνατος

40 Συγγενείς, οικογενειακές και γενετικές διαταραχές - 1 θάνατος

30 Προβλήματα του προϊόντος που χορηγήθηκε

1. ΕΕ: ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4 «ΕΜΒΟΛΙΩΝ»-COVID - έως 29/01/2022

EE: ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΩΣ 29-01-2022 «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ PFIZER 17.578 1.704.757 MODERNA 11.008 543.543 ASTRA ZENECA 7.977 1.154.757 J & J (JANSSEN) 2.420 127.305

ΗΜΕΡΟΜΗΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (EUA) «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΗΠΑ Ε.Ε. PFIZER 12-11-2020 21-12-2022 MODERNA 17-12-2020 06-01-2021 ASTRA ZENECA Ποτέ 01-02-2021 J & J (JANSSEN 27-02-2021 11-03-2021

*Αυτά τα σύνολα είναι εκτιμήσεις που βασίζονται σε αναφορές που υποβλήθηκαν στην EudraVigilance. Τα σύνολα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα με βάση το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές ενδέχεται επίσης να έχουν γίνει και στις βάσεις δεδομένων ανεπιθύμητων ενεργειών της του συστήματος VAERS των ΗΠΑ και του συστήματος Κίτρινης Κάρτας του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι θάνατοι ομαδοποιούνται κατά συμπτώματα και ορισμένοι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε πολλαπλά συμπτώματα.

2. Ε.Ε.: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ε.Ε. (έως) ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 20-03-2021 4.576 199.213 15-04-2021 6.662 299.065 17-04-2021 7.766 330.218 24-04-2021 8.430 354.177 08-05-2021 10.570 405.259 22-05-2021 12.184 1.196.190 05-06-2021 13.867 1.354.336 05-07-2021 17.503 1.687.527 17-07-2021 18.928 1.823.219 14-08-2021 21.766 2.074.410 28-08-2021 23.252 2.189.537 11-09-2021 24.526 2.317.495 20-11-2021 31.014 2.890.600 29-01-2022 38.983 3.530.362

3. ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1%

Η αναφορά των θανάτων και των παρενεργειών των φαρμάκων και των εμβολίων, σε όλα τα Συστήματα Αναφοράς Παρενεργειών, γίνεται προαιρετικά από τους υγειονομικούς και τους πολίτες. Η προαιρετική αναφορά έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται σ’ αυτά τα Συστήματα λιγότερο από το 1% των πραγματικών παρενεργειών των εμβολίων, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Pilgrim Health Care:

«Οι παρενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων είναι συχνές, αλλά δεν αναφέρονται. Παρόλο που το 25% των περιπατητικών ασθενών [που παίρνουν φάρμακα] εμφανίζουν κάποια παρενέργεια, στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναφέρονται λιγότερες από το 1-13% των σοβαρών παρενεργειών. Οι παρενέργειες των εμβολίων αναφέρονται σε ποσοστό μικρότερο από το 1%».

Τίτλος: «Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)» – Συμπεριλαμβανόμενο διάστημα: 12/01/2007 έως 09/30/2010 - Lazarus, Ross, MBBS, MPH, MMed, GDCompSci, Michael Klompas, MD, MPH – Εκτελέστηκε από τον Οργανισμό Harvard Pilgrim Health Care, Inc. [The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S. Department of Health and Human Services]

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

• Η καταγραφή και η επεξεργασία των αναφορών των παρενεργειών για καθένα από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» που χορηγούνται στην Ευρώπη, γίνεται από έναν συνεργάτη της Health Impact News στην Ευρώπη, με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική ανάλυση που ανέλαβε εθελοντικά και ανιδιοτελώς αυτό το έργο.

• Στους πίνακες υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα.

• Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν προσμετρώνται τρεις φορές στο συνολικό αριθμό των παρενεργειών.

• Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία για λόγους μελέτης, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των θανάτων.





