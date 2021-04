TAL ZAKS ΤΗΣ MODERNA - «ΕΜΒΟΛΙΑ» mRNA - «ΧΑΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Κλεάνθης Γρίβας

MODERNA: «ΧΑΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Dr. TalZaks,κορυφαίος επιστήμονας της Moderna για την τεχνολογία mRNA στα «εμβόλια»-Frankenstein:

«Πραγματικά,χακάρουμε το λογισμικό της ζωής»

Σύμπτωμα βαριάς ψυχικής διαταραχής και μέγιστη ύβρις που θα ακολουθηθεί από μια μέγιστη νέμεση

του LeoHohmann

9 Μαρτίου 2021

Επιλογή,επιμέλεια κειμένου, σχόλια:

Κλεάνθης Γρίβας

30/03/2021

ΣΧΟΛΙΑ:

• ΤΟ «ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ» ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ:

ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟ

• ΟΙ FRANKENSTEIN «ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ» ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΩΔΙΚΑ

• ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗ «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

• ΒΑΡΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Ο LeoHohmann είναι βετεράνος ερευνητής δημοσιογράφος και συγγραφέας. To πρόσφατο βιβλίο του "StealthInvasion"(σχετικά με την πολιτική της μετανάστευσης) ήταν ανάμεσα στα 10 κορυφαία βιβλία της Amazon.comτο 2017. Έχει δεκαετίες ενασχόλησης με την έρευνα και αρθρογραφία για την εκπαίδευση, τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα, την πολιτική και τη θρησκεία. Άρθρατουέχουνδημοσιευτείστα: WND.com, FrontPage Magazine, Jihad Watch, Drudge Report, Canon 212, Technocracy News, The Religion Of Peace.com και πολλές άλλες ιστοσελίδες.

Σε μια συζήτηση «TED» του 2017, οΔρ.TalZaks, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της ModernaInc., εξήγησε πώς σχεδιάστηκε το εμβόλιο mRNA της εταιρείας:

«Τα τελευταία 30 χρόνια, ζούμε αυτή την εκπληκτική ψηφιακή επιστημονική επανάσταση και είμαι εδώ σήμερα για να σας πω, ότι στην πραγματικότητα χακάρουμε το λογισμικό της ζωής και ότι αυτό αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών…

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από όργανα και τα όργανα αποτελούνται από κύτταρα.Σε κάθε κύτταρο υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται messengerRNA ή mRNA (αγγελιοφόρο RNA) για σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο μεταδίδει τις κρίσιμες πληροφορίες από το DNA στα γονίδια μας για την παραγωγή πρωτεΐνης, δηλαδή το υλικό από το οποίο φτιαχτήκαμε όλοι. Αυτές οι κρίσιμες πληροφορίες είναι που καθορίζουν τί θα κάνει το κύτταρο.

Εμείς, αυτό το θεωρούμε ως λειτουργικό σύστημα.Έτσι, αν μπορούσαμε να το αλλάξουμε, αν μπορούσαμε να εισαγάγουμε μια γραμμή κώδικα, ή να αλλάξουμε μια γραμμή κώδικα, αυτό θα έχει βαθιές επιπτώσεις για τα πάντα,από τη γρίπη στον καρκίνο».[Βλέπε το βίντεο:https://youtu.be/FU-cqTNQhMM]



Ανέφερα στις 4 Φεβρουαρίου 2021 ότι η Moderna περιγράφει το νέο της «εμβόλιο»ως «λειτουργικό σύστημα υπολογιστή», αλλά τότε δεν ήξερα ακόμη ότι ο Zaks είχε μιλήσει γι’ αυτό πριν από τρία χρόνια,αποκαλύπτοντας πλήρως το ψέμα που διαδίδουν τασυστημικών Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης ότι «τα εμβόλια mRNA δεν αλλάζουν τον γενετικό μας κώδικα».

Ο Zaksδεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρος όταν έλεγε το 2017 ότι «στην πραγματικότητα χακάρουμε το λογισμικό της ζωής»,και αποκάλυπτε ότιη εταιρεία του (Moderna) δούλευε ένα εμβόλιο που δεν θα ενεργούσε όπως κάθε άλλο εμβόλιο που είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε, λέγοντας:

«Φανταστείτε εάν αντίνα δώσουμε στον ασθενή την πρωτεΐνη ενός ιού, να δώσαμε στα κύτταρά του τις οδηγίες για το πώς θα φτιάχνουν αυτή την πρωτεΐνη,για το πώς το σώμα μπορεί να φτιάχνει το δικό του εμβόλιο».

Σύμφωνα με τον Zaks, χρειάστηκαν δεκαετίες για την καταγραφή της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος, η οποία ολοκληρώθηκε το 2003.«Και τώρα μπορούμε να το κάνουμε σε μια εβδομάδα».

Στη συνέχεια,το 2017, αποκάλυψε τα σχέδια της εταιρείας του είναι να παρασκευάσει μεμονωμένα «εμβόλια»για τον καρκίνο, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μεμονωμένων καρκινοπαθών «επειδή κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός».

Είναι ενδιαφέρον ότι μια από τις πιο πιθανές καταστροφικές παρενέργειες του εμβολίου mRNA είναι η αλληλεπίδρασή του με καρκινικά κύτταρα. Σύμφωνα με μια μελέτη στο Κέντρο Καρκίνου SloanKettering της Νέας Υόρκης, το mRNA έχει την τάση ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τις πρωτεΐνες που καταστέλλουν τον καρκινικό όγκο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να προάγει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Τα «εμβόλια» της Moderna και της Pfizer είναι πειραματικά εμβόλια mRNA. Η FDA έχει χορηγήσει σ’ αυτά μόνο «Άδεια Χρήσης ΈκτακτηςΑνάγκης» [EUA] και θα παραμείνουν υπό δοκιμήέως το… 2023. Ωστόσο η κυβέρνηση, τα συστημικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης και οι φαρμακευτικές εταιρείες τα προωθούν σαν να είναι εγγυημένα ασφαλή.

το πλήρες άρθρο: LeoHohmann.com .

ΣΧΟΛΙΑ

ΤΟ «ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ» ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ:

ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟ

● Αυτή η συστηματική εξαπάτηση θα κριθεί από την ιστορία ως μία από τις πιο εγκληματικές ιατρικές πράξεις που έχουν διαπραχθεί ποτέ κατά της ανθρώπινης φυλής.

● Εάν το «εμβόλιο»mRNA (που είναι προϊόν του «χακαρίσματος του λογισμικού της ζωή», όπως αποκαλύπτει ο κορυφαίος επιστήμονας της ModernaΔρ. Zaks) μπορεί να προκαλεί καρκίνο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Καρκίνου SloanKettering της Νέας Υόρκης, το mRNA έχει την τάση ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τις πρωτεΐνες που καταστέλλουν τον καρκινικό όγκο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να προάγει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων(πράγμα που σημαίνει ότι προκαλεί καρκίνο ή επιδεινώνει προϋπάρχουσες κακοήθεις νεοπλασίες σε περισσότερους ανθρώπους),αποδεικνύεται ότι αποτελεί το «άγιο δισκοπότηρο» λόγω των «πλεονεκτημάτων» του από καθαρά επιχειρηματική-κερδοσκοπική άποψη.

Κι αυτό γιατί, οι ίδιες εταιρείες της BigPharma που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν καρκίνο στους ανθρώπους μέσω ενός «εμβολίου»,θα μπορούσαν να προσφέρουν αργότερα ένα άλλο «εμβόλιο»για τη θεραπεία του καρκίνου. Γι’ αυτό αποτελεί μια ασύλληπτη κερδοσκοπική στρατηγική για κάθε εταιρεία που παρασκευάζει ένα τέτοιο προϊόν,το οποίο διασφαλίζει μυθικά κέρδη στους μετόχους της στη WallStreet.

ΟΙ FRANKENSTEIN «ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ» ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΩΔΙΚΑ

● Η αλαζονική δήλωση του Δρ.Zaksγια τη δημιουργία του «εμβολίου»-FrankensteinmRNA, σύμφωνα με την οποία «οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορούν να ξαναγράψουν τον γενετικό κώδικα»(όπως υποστηρίζει):

(α)διαψεύδει απολύτως τον συστηματικά καλλιεργημένο και διαδομένο μύθοότι αυτά τα «εμβόλια»mRNAδεν αλλάζουν τον γενετικό κώδικα,και

(β) διαλύει τις ψευδαισθήσεις όσων ότι μπορούν να βελτιωθούν με ένα γενετικό «λίφτινγκ» από κάποια σοβαρά διαταραγμένα άτομα που υποδύονται τους «επίγειουςθεούς».

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗ «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

•Ο ΔρZaksολοκλήρωσε την ομιλία του το 2017,λέγοντας: «Ας σκεφτεί κανείς τί προσπαθούμε να κάνουμε. Κατανοήσαμε τις πληροφορίες και τον τρόπο που μεταδίδονται σε ένα κύτταρο. Επίσης,γνωρίζουμε τον τρόπο της δράσης και της παρασκευής των φαρμάκων. Και, εν συνεχεία, συγχωνεύουμε αυτούς τους δύο παράγοντες. Αυτό το θεωρούμε ως ‘θεραπεία πληροφοριών’».

«Θεραπεία πληροφοριών». Ακριβώς όπως ένας κώδικας λογισμικού του υπολογιστή.Αυτοί οι διαταραγμένοι εγκέφαλοι πιστεύουν πραγματικά ότι ο ανθρώπινοςοργανισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μηχανή που μπορεί να παραβιαστεί,να κατακερματιστεί και να αναδιαταχθεί σύμφωνα με κάποιες οδηγίες του προγραμματιστή.Η«πρωτοποριακή» φύση αυτών τωνφρανκενσταϊνικών ερευνών προκαλεί ενθουσιασμό σε κάθε ανήθικο τυχοδιώκτη. Αλλά στους σκεπτόμενους ανθρώπους προκαλεί τρόμο.

Οι σύγχρονοι προγραμματισμένοι «ημι-αναλφαβητοι» έγκλειστοι στη φυλακή της γραμμικής λογικής του 0-1-0-1-0-1-0-1 κ.ο.κ.,οι οποίοιποτέ μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα λειτουργικό σύστημα ασφαλές απέναντι στους γραμμικούς «ιούς»που προσβάλουν τα ίδια τους τα εργαλεία,διακατέχονται από την έμμονη ιδέα-ύβρι να υποδυθούν τους «επίγειους θεούς» και να κατακερματίσουν, να αναδιατάξουν και να τροποποιήσουν αυτό που αποκαλούν υβριστικά «λογισμικό της ζωής», παραγνωρίζοντας ότι κάθε ζωντανός οργανισμός είναι ένα αυτορρυθμιζόμενοσύστημα που λειτουργεί ως «όλον» με βάση μια θαυμαστή μη-γραμμική χαοτική ή άναρχη λογική στην οποία βασίζεται η ικανότητα του όχι «να κατασκευάζει» αλλά να δημιουργεί και να αναδιαμορφώνεται αέναα σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του. Κι όλα αυτά υπό την άγρυπνη εποπτεία του AdolfGates.

ΒΑΡΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Το γενετικό υλικό ενός ατόμου είναι «το λογισμικό της ζωής»(όπως είπε οπολύς ΔρZaks).Εάν αυτό ισχύει, τότε προκύπτει ένα κρισιμότατο ερώτημα: Ποιος πρέπει να έχει απόλυτη εξουσία επί του γενετικού κώδικα («λογισμικού»)κάθε ανθρώπου; Απ’ την απάντηση σ’ αυτό, εξαρτάται το παρόν και το μέλλον της ανθρώπινης υπόστασης.

Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν οι διαταραγμένοιτρωγλοδύτες που ασχολούνται με την τροποποίηση του γενετικού υλικού του ανθρώπου (αυτοί οι δήθεν «επιστήμονες» της γενετικής κοπτο-ραπτικής – «άνθρωποι» άνοες,ανενδοίαστοι και παθολογικά άπληστοι για χρήμα και εξουσία),οι ζωντανές υπάρξεις δεν είναι μηχανές. Και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που συμβαίνει να διαθέτουν σώματα, ψυχές και ελεύθερη βούληση.

Συνεπώς, όποιος προσπαθεί επιβάλλει την εφαρμογή μιας πειραματικής «θεραπείας»που τροποποιεί που αλλοιώνει το γενετικό υλικό του ανθρώπου, παραβιάζει βάναυσα τον Κώδικα της Νυρεμβέργηςπου απαιτεί την ενημερωμένη συναίνεση για οποιαδήποτε ιατρική πράξη ή πειραματική θεραπεία,αλλά και το διεθνές δίκαιο στο οποίο έχει ενσωματωθεί ο Κώδικας της Νυρεμβέργης.Δηλαδή, διαπράττει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας για το οποίο θα παραμένει εσαεί υπόλογος.