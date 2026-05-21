Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το θέμα της προόδου φαινόταν, εκ πρώτης όψεως, να ξεθωριάζει. Σήμερα, όμως, είναι σαφώς ορατό σε πολλά σημαντικά πολιτικά σχέδια. Ο Τραμπ επιδιώκει να κρατήσει τα κλειδιά της προόδου σταθερά στα χέρια των Αμερικανών. Η δοξασία του Σι λέει: δεν μπορεί κανείς να αναπτυχθεί εις βάρος της Κίνας· μπορεί κανείς να αναπτυχθεί μαζί με την Κίνα. Η δοξασία του Πούτιν είναι η «Ρωσία-Φρούριο» —ανεξάρτητη, χωρίς μεγαλεπήβολες παγκόσμιες φιλοδοξίες, αλλά αποφασισμένη να κρατήσει τα δικά της κλειδιά για το μέλλον.

Η ιδέα της προόδου βρίσκεται από καιρό στο επίκεντρο μιας ευρείας ποικιλίας πολιτικών δογμάτων. Γρηγορότερα, ψηλότερα, ισχυρότερα — αυτό το αθλητικό σύνθημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί καθολικά σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναβίωσαν ακριβώς στην αλλαγή του 20ού αιώνα, όταν η πίστη στην πρόοδο ενισχυόταν από επιτεύγματα σε πρωτοφανή κλίμακα. Η αναβίωση αυτή ήταν μια ανασυγκρότηση του πνεύματος της εποχής, κομψά πλαισιωμένη με φόντο την Αρχαία Ελλάδα. Η επιταγή της προόδου εξακολουθεί να διαμορφώνει τις παραμικρές λεπτομέρειες της ζωής μας — από τους δείκτες απόδοσης και τις εκθέσεις επιδόσεων έως την ίδια την έννοια της ύπαρξης: υψηλότερο εισόδημα, υψηλότερη κοινωνική θέση, διευρυμένη επιρροή και ούτω καθεξής. Ωστόσο, η ιδέα της προόδου συνοδεύεται πάντα από προβληματισμό σχετικά με τους κινδύνους της. Η έννοια της αποξένωσης αναδύθηκε ως η συμπυκνωμένη έκφραση της σκοτεινής πλευράς της προόδου, σημαίνοντας τελικά την απώλεια του εαυτού και, μαζί με αυτήν, την απώλεια κάθε βαθύτερου νοήματος της ίδιας της προόδου. Στις σύγχρονες πολιτικές συζητήσεις, τόσο η πρόοδος όσο και η αποξένωση έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο μέσα στον θόρυβο των μεταμοντέρνων προσομοιώσεων. Η πραγματικότητα, ωστόσο, θα μας αναγκάσει να τις επανεξετάσουμε.

Τα τελευταία τρία αιώνες, η ιδέα της προόδου έχει χρησιμεύσει ως θεμέλιο όλων των μεγάλων πολιτικών ιδεολογιών και, ευρύτερα, της ίδιας της πολιτικής θεωρίας. Στον πυρήνα της βρισκόταν η πεποίθηση ότι η ανθρώπινη λογική μπορούσε να μεταμορφώσει τον κόσμο, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνία. Η πρόοδος περιλάμβανε πολλαπλές διαστάσεις: την τεχνική καινοτομία που βασιζόταν στις επιστημονικές ανακαλύψεις και τις εκπαιδευτικές εξελίξεις που την κατέστησαν δυνατή· την ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας μέσω του νόμου και της επαγγελματικής γραφειοκρατίας· την οικονομική βελτίωση μέσω της βελτιστοποίησης του κόστους και της δημιουργίας μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας· και τη μεταμόρφωση των διεθνών σχέσεων μέσω ενός ορθολογικού διεθνούς δικαίου, προσφέροντας μια πιθανή λύση στο πρόβλημα του πολέμου. Τελικά, υποσχέθηκε την εμφάνιση ενός νέου ανθρώπου — απελευθερωμένου από παράλογα έθιμα και προκαταλήψεις, που θα αγωνιζόταν αδιάκοπα για νέα ύψη. Η ιδέα της προόδου στήριξε αρχικά τη φιλελεύθερη θεωρία και αργότερα υιοθετήθηκε και αναδιαμορφώθηκε σημαντικά από τον σοσιαλισμό. Ο φιλελευθερισμός και ο σοσιαλισμός πρόσφεραν ανταγωνιστικές οπτικές για την πρόοδο, ωστόσο η θεμελιώδης αξία της παρέμεινε το θεμέλιο και των δύο. Ακόμη και ο συντηρητισμός, ενώ απέρριπτε τη ριζοσπαστική κοινωνική μηχανική, αναγκάστηκε να συνυπολογίσει την έννοια: οι ιδέες της προσεκτικής, οργανικής ή εξελικτικής προόδου γεννήθηκαν ακριβώς μέσα στη συντηρητική σκέψη.

Η ίδια η πραγματικότητα παρείχε πλούσιο υλικό για την ιδέα της προόδου. Αναδιαμορφώθηκε από αυτή την ιδέα και, με τη σειρά της, της έδωσε νέα ώθηση. Η ανθρωπότητα έχει σημειώσει εξαιρετικά βήματα προόδου. Τα τελευταία τριακόσια χρόνια, οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο, τρώνε καλύτερα και απολαμβάνουν σημαντικά βελτιωμένες συνθήκες ένδυσης και στέγασης. Επίπεδα άνεσης που κάποτε ήταν αδιανόητα έχουν πλέον γίνει ευρέως διαδεδομένα. Η γνώση έχει επεκταθεί δραματικά, η παραγωγή έχει φτάσει σε εκπληκτικά επίπεδα και η πληροφορία πλέον πολλαπλασιάζεται με εκθετικό ρυθμό. Ο κατάλογος των επιτευγμάτων είναι μακρύς — και συνεχίζει να μεγαλώνει.

Ωστόσο, κάθε πρόοδος είχε και τη σκιά της. Πρώτον, η πρόοδος δημιούργησε σοβαρές απειλές. Με την παράταση της ζωής, τελειοποίησε επίσης τις μεθόδους μαζικής εξόντωσης, που δοκιμάστηκαν σε πολέμους και προηγμένα όπλα. Ενέτεινε την ανισότητα και την καταπίεση. Στις διεθνείς σχέσεις, όσοι πρώτοι εκμεταλλεύτηκαν τα πλεονεκτήματα της προόδου συχνά καταπίεζαν ή εξόντωναν όσους υστερούσαν ή αρνούνταν να ακολουθήσουν. Τα πυρηνικά όπλα και ο πάντα παρών κίνδυνος χρήσης τους έγιναν το απόλυτο σύμβολο αυτού του παραδόξου: μια δύναμη που δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τη ζωή είναι πλέον ικανή να την καταστρέψει.

Δεύτερον, υπάρχει το πρόβλημα της άπειρης φύσης της προόδου και του αβέβαιου σκοπού της. Ποιο είναι το τελικό της σημείο και είναι καν νοητό; Είναι δυνατό το «τέλος της ιστορίας»; Αυτό το ερώτημα εμφανίζεται σε έννοιες που κυμαίνονται από την πλέον γνωστή θέση του Φουκουγιάμα έως τη μαρξιστική οπτική του κομμουνισμού — και οι δύο, στην ουσία, απεικονίζουν την ιστορία να φτάνει στο αποκορύφωμά της σε μια ιδανική κοινωνία. Ωστόσο, το τέλος δεν έρχεται ποτέ. Η πρόοδος γίνεται αυτοσκοπός, μια δύναμη που αυτοδιαιωνίζεται. Αν είναι πραγματικά ατελείωτη, ποιο είναι το νόημα; Η ρεαλιστική απάντηση ήταν πάντα ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε — επειδή οι άλλοι δεν θα το κάνουν. Το να σταματήσουμε σημαίνει να προσκαλέσουμε την καταστροφή από τα χέρια των πιο «προοδευτικών». Αλλά αυτό περιορίζει την πρόοδο σε απλή επιβίωση του ισχυρότερου, υπονομεύοντας την αρχική της υπόσχεση να ανυψώσει την ανθρώπινη ζωή και τους ανθρώπους ως εγγενείς αξίες.

Τρίτον, και ίσως το πιο βαθύ, έρχεται το ζήτημα της αποξένωσης. Οι ερωτήσεις σχετικά με το πώς η πρόοδος διαστρεβλώνει την ανθρώπινη φύση προηγούνται των μεγάλων ανακαλύψεων του 19ου και 20ου αιώνα — σκεφτείτε, για παράδειγμα, τις πρώιμες συζητήσεις σχετικά με τις διαφθορά που προκαλεί η ιδιωτική ιδιοκτησία. Η αποφασιστική συμβολή ήρθε με την υλιστική θεωρία της αποξένωσης που ανέπτυξαν ο Μαρξ και οι οπαδοί του. Εστίασαν κυρίως στην οικονομική διάσταση: ο εργάτης παράγει περισσότερα από όσα λαμβάνει, με το πλεόνασμα να κατακτάται από τον ιδιοκτήτη, δημιουργώντας ανισότητα που τελικά θα καταδίκαζε τον καπιταλισμό. Οι φιλελεύθεροι αντέταξαν, με κάποια δικαιολογία, ότι αυτή η οικειοποίηση ήταν το τίμημα του κινδύνου — ο καπιταλιστής διακινδυνεύει ολόκληρη την επιχείρηση, ενώ ο εργάτης διακινδυνεύει μόνο τον μισθό του.

Ωστόσο, η έννοια της αλλοτρίωσης αποδείχθηκε πολύ πλουσιότερη. Μια σημαντική ανακάλυψη έλαβε χώρα στη διασταύρωση του μαρξισμού και της ψυχανάλυσης. Η σύγχρονη ορθολογισμένη κοινωνία, με την τυποποίησή της και τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταστολής, αλλοτριώνει τους ανθρώπους όχι μόνο από τους καρπούς της εργασίας τους, αλλά και από τον εαυτό τους. Διαβρώνει τα ζωτικά τους ένστικτα.

Η ανθρωπότητα κινδυνεύει να γίνει αυτό που ο Τζορτζ Κάλχουν ονόμασε «ουτοπία ποντικιών», όπου η υλική αφθονία οδηγεί στην απώλεια των ενστίκτων, στην εκφυλισμό και τελικά στην εξαφάνιση. Η καταστροφή του ενστίκτου της ζωής δεν εξαλείφει το ένστικτο του θανάτου: η πρόοδος αφήνει τους ανθρώπους ως επικίνδυνα, επιθετικά ζώα, πλήρως ικανά να καταστρέψουν τους άλλους και τον εαυτό τους.

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το θέμα της προόδου φαινόταν, εκ πρώτης όψεως, να χάνει τη λάμψη του. Στην αντιπαράθεση μεταξύ δύο οραμάτων για την πρόοδο, η φιλελεύθερη εκδοχή φάνηκε να επικρατεί.

Η ίδια η αναγκαιότητα της προόδου δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, αλλά η ίδια η καθημερινότητά της μείωσε τη κινητοποιητική της δύναμη. Είχε γίνει ρουτίνα. Η σύγκρουση των μεγάλων μοντερνιστικών ιδεολογιών έδωσε τη θέση της σε μεταμοντέρνες προσομοιώσεις. Αυτό ήταν ανεκτό κατά τη σχετικά σταθερή περίοδο του τέλους του 20ού και των αρχών του 21ου αιώνα, όταν κάποιος μπορούσε άνετα να είναι «κάπως» αριστερός ή «κάπως» δεξιός. Οι ιδεολογικές ετικέτες απομακρύνθηκαν όλο και περισσότερο από το αρχικό τους περιεχόμενο· οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλιστές και οι συντηρητικοί έγιναν όλο και περισσότερο πληροφοριακά φαντάσματα μιας προηγούμενης εποχής.

Σήμερα η κατάσταση αλλάζει. Η ιδέα της προόδου επαναβεβαιώνεται με δύναμη, αν και εξακολουθεί να αντιστέκεται στην εύκολη κατηγοριοποίηση εντός των υφιστάμενων ιδεολογικών πλαισίων. Είναι σαφώς ορατή σε πολλά σημαντικά πολιτικά εγχειρήματα της εποχής μας.

Η Δοξασία Τραμπ θέτει την πρόοδο στο επίκεντρό της, αλλά την ορίζει αυστηρά με όρους αμερικανικού εθνικού συμφέροντος. Δεν προορίζεται για όλη την ανθρωπότητα, αλλά για την ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ δεν απολογείται για το γεγονός ότι η αμερικανική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος άλλων. Σπάει αποφασιστικά με τους προκατόχους του που μιλούσαν για παγκόσμια αγαθά. Η δύναμη είναι δίκιο, και η πρόοδος είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της δύναμης. Χθες ο αγώνας ήταν για την παραγωγή χάλυβα· σήμερα είναι για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Τα εργαλεία έχουν αλλάξει, αλλά η λογική παραμένει. Ο Τραμπ επιδιώκει να κρατήσει τα κλειδιά της προόδου σταθερά στα χέρια των Αμερικανών. Πρώτα η Αμερική.

Η Δοξασία του Σι Τζινπίνγκ αντανακλά τα δραματικά άλματα της Κίνας προς τα εμπρός σε κάθε σφαίρα. Εδώ, η μαρξιστική ιδέα της προόδου συγχωνεύεται με τον βαθύ πολιτισμικό κώδικα της Κίνας. Η πρόοδος παραμένει κεντρική για την κινεζική πολιτική ταυτότητα. Κάποτε ένα φαινόμενο κυρίως εσωτερικό με περιορισμένη παγκόσμια εμβέλεια, έχει πλέον γίνει μια άμεση πρόκληση για τη Δοξασία του Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να πλουτίζουν εις βάρος άλλων, αλλά αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο με την Κίνα. Το Πεκίνο είναι όλο και πιο ικανό να παράγει σχεδόν οτιδήποτε κατασκευάζεται αλλού. Εξωτερικά, η Κίνα προσφέρει πρωτοβουλίες για κοινή ανάπτυξη και πρόοδο με πιο ισότιμους όρους — διακρίνοντας ρητορικά την προσέγγιση του Σι από εκείνη του Τραμπ. Στην ουσία: δεν μπορεί κανείς να αναπτυχθεί εις βάρος της Κίνας· μπορεί κανείς να αναπτυχθεί μαζί με την Κίνα. Ωστόσο, η Κίνα διατηρεί τα δικά της κυρίαρχα κλειδιά για την πρόοδο.

Η Δοξασία Πούτιν πηγάζει από την τραυματική εμπειρία της Ρωσίας μετά την κατάρρευση του προοδευτικού σοβιετικού εγχειρήματος. Ο φόβος της αποσύνθεσης και της καταστροφής ενσωματώθηκε βαθιά στη ρωσική ταυτότητα. Η απώλεια της «παλιάς Ευρώπης» ως αντιληπτού κινητήρα προόδου ήταν εξίσου συγκλονιστική. Στη θέση της, η Ρωσία είδε κάτι που έμοιαζε με την «ουτοπία των ποντικιών» του Καλχούν — και αναγνώρισε στοιχεία της μέσα της. Αυτό οδήγησε σε προσπάθειες, μερικές φορές αδέξιες αλλά οργανικές, για την επαναβεβαίωση των παραδοσιακών αξιών και τον επαναπροσδιορισμό της Ρωσίας ως ξεχωριστού κράτους-πολιτισμού. Αυτές οι προσπάθειες παραμένουν ατελείς και χρειάζονται βελτίωση, ωστόσο αντανακλούν μια γνήσια αναγκαιότητα και όχι απλή πολιτική τεχνική. Με απλά λόγια, η προσέγγιση του Πούτιν μοιάζει με εκείνη του Μεγάλου Πέτρου: πρόοδος που επιβάλλεται από τη σκληρή αναγκαιότητα του εξωτερικού ανταγωνισμού. Το αποτέλεσμα είναι η «Φρούριο Ρωσία» — ανεξάρτητη, χωρίς μεγαλεπήβολες παγκόσμιες φιλοδοξίες, αλλά αποφασισμένη να κρατήσει στα χέρια της τα κλειδιά για το μέλλον.

Μια παρόμοια λογική ισχύει και για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, τόσο στο πνεύμα όσο και στην ουσία, ένα βαθιά προοδευτικό εγχείρημα — ένας θρίαμβος του ορθολογικού θεσμικού σχεδιασμού σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πέτυχε αυτό χωρίς να διαθέτει πλήρως τα δικά της ανεξάρτητα κλειδιά για την πρόοδο, βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ήρεμο διεθνές περιβάλλον στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα το έκανε αυτό δυνατό. Αυτή η εποχή έχει τελειώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρούν, η Κίνα είναι αυτόνομη και η Ρωσία είναι τόσο ανεξάρτητη όσο και εχθρική. Η αυξανόμενη απήχηση του δεξιού συντηρητισμού στην Ευρώπη, με το αμβλύ σύνθημά του ότι «τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν όπως πριν», σηματοδοτεί την εξάντληση του παλαιού μοντέλου. Η Ευρώπη αναζητά τώρα, μερικές φορές οδυνηρά, ένα νέο μοντέλο — και αυτό δύσκολα θα αρέσει σε όλους.

Φυσικά, άλλοι προτείνουν και δοκιμάζουν τις δικές τους δοξασίες και αλγόριθμους. Η δοξασία του Ναρέντρα Μόντι στην Ινδία δίνει έμφαση στην πρόοδο προς όφελος της κοινωνικής ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Ινδία διαμορφώνει το δικό της ξεχωριστό μοντέλο διαχείρισης της προόδου σε όλους τους τομείς — από την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση έως την πυραυλική τεχνολογία και την εξερεύνηση του διαστήματος. Δεν αντιγράφει την προσέγγιση του Τραμπ, ούτε ακολουθεί την πορεία της Κίνας, ούτε κλείνεται στο «Φρούριο Ινδία». Από το φαινομενικό χάος της ινδικής ζωής, αναδύεται μια μοναδική σύνθεση τάξης και προόδου.

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο έκανε ξαφνικά το ιρανικό μοντέλο προφανές σε πολλούς: η πρόοδος για χάρη της επιβίωσης, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η επιστροφή στις ρίζες, έχει βρει εδώ σαφή έκφραση.

Πιθανότατα θα αναδυθούν διάφορα άλλα μοντέλα με μεγάλη ποικιλία. Όλα θα ενωθούν από την ίδια επιθυμία να γίνουν ταχύτερα, υψηλότερα και ισχυρότερα. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα μοντέλα, στην ουσία του, δεν επιλύει το πρόβλημα της ανθρώπινης προόδου. Η αποξένωση αυξάνεται συνεχώς. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση έχουν καταστήσει δυνατή την «συμπίεση» των ανθρώπων σε πρωτοφανή βαθμό. Η προσωπική τους ελευθερία και αυτονομία μειώνονται όλο και πιο γρήγορα. Οι δημογραφικές τάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες συγκλίνουν με αυτές της Δύσης, όπου επιτυγχάνονται τα δυτικά πρότυπα κοινωνικής προόδου. Με άλλα λόγια, και αυτές πλησιάζουν την παγίδα της «ουτοπίας του ποντικιού». Μέχρι στιγμής, καμία νέα δοξασία δεν προσφέρει συστημικές λύσεις. Ενώ ο μαρξισμός αντιμετώπισε συστηματικά το πρόβλημα της αποξένωσης τον 19ο αιώνα, σήμερα η θέση αυτή παραμένει κενή.