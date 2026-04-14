Η EQS αποτελεί τη ναυαρχίδα της ηλεκτρικής γκάμας της Mercedes, με την εταιρεία να ανανεώνει εκ νέου το πολυτελές σεντάν, εξοπλίζοντάς το με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Οι αλλαγές ξεκινούν από το εξωτερικό, όπου ξεχωρίζουν οι νέοι LED προβολείς στο σχήμα του αστεριού, η νέα μάσκα αλλά και γρίλια. Στο εσωτερικό, υπάρχουν οι τρεις γνωστές μεγάλες οθόνες (MBUX Hyperscreen) που καταλαμβάνουν όλο το ταμπλό, και πλέον “τρέχουν” το τελευταίο λειτουργικό σύστημα MB.OS, ενώ έχουν προστεθεί οθόνες 13.1 ιντσών στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει στην καμπίνα, είναι το νέο yoke τιμόνι το οποίο δεν μπήκε για εντυπωσιασμό. Αντιθέτως, απελευθερώνει χώρο, δεν κρύβει τον πίνακα οργάνων και προσφέρει lock-to-lock σε 170 μόλις μοίρες.

Βέβαια, το τιμόνι έρχεται πακέτο με τη νέα τεχνολογία steer-by-wire που εξοπλίζει τη νέα EQS, η οποία καταργεί την μηχανική σύνδεση μεταξύ τιμονιού και τροχών, αφού οι εντολές μεταφέρονται ηλεκτρονικά.

Μεγαλύτερη αυτονομία και αυξημένη ιπποδύναμη

Η νέα EQS περνά πλέον σε αρχιτεκτονική 800V, κάτι που επιτρέπει πολύ ταχύτερη φόρτιση, με ισχύ έως 350 kW. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 300+ χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά σε ιδανικές συνθήκες. Η μπαταρία αυξάνεται στις 122 kWh, με βελτιωμένη χημεία και μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, ενώ στην έκδοση EQS 450+ η αυτονομία αγγίζει τα 926χλμ.

Η γκάμα περιλαμβάνει αρκετές εκδόσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες. Στη βάση βρίσκουμε την EQS 400 με 367 ίππους, ενώ η EQS 450+ αποδίδει 408 ίππους και προσφέρει τη μεγαλύτερη αυτονομία. Πιο πάνω, η τετρακίνητη EQS 500 4MATIC ανεβαίνει στους 476 ίππους, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η EQS 580 4MATIC με 585 ίππους και 800 Nm ροπής, ικανή για 0-100 km/h σε περίπου 4,1 δευτερόλεπτα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι το νέο σύστημα μετάδοσης με διτάχυτο κιβώτιο στον πίσω άξονα, που συνδυάζει δυνατές επιταχύνσεις με υψηλή αποδοτικότητα σε ταξίδι.

Για την ώρα, έχουν ανακοινωθεί οι τιμές για την αγορά της Γερμανίας, όπου και το βασικό μοντέλο ξεκινά από τα 94.400 ευρώ, ενώ το κορυφαίο φτάνει τα 134.000 ευρώ.