Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η 23η Απριλίου 1946, σηματοδότησε τη γέννηση της πρώτης Vespa ενός οχήματος με δύο τροχούς που έγινε συνώνυμο της ελευθερίας, του στυλ και της αισιοδοξίας.

Οκτώ δεκαετίες αργότερα η Vespa είναι ένα λατρευτικό αντικείμενο που μπήκε στη ζωή όσων την οδηγούν, αντιπροσωπεύοντας μια επέκταση του δικού τους στυλ.

Η Vespa γεννήθηκε στην Ποντεντέρα από μια τολμηρή ιδέα για να κινήσει ξανά την μεταπολεμική χώρα.

Προσβάσιμη και ”δημοκρατική”, σχεδιάστηκε για να είναι εύκολη στην οδήγηση και κατάλληλη για όλους, χωρίς εξαιρέσεις ένα όχημα καθολικής κινητικότητας.

Εφηύρε την ελαφριά αστική κινητικότητα και έδωσε νόημα στη γυναικεία κινητικότητα, η οποία μέχρι τότε ήταν περιορισμένη και υποταγμένη σε άλλους.

Η Vespa κατέκτησε γρήγορα τους κόσμους του κινηματογράφου, της μουσικής, της τέχνης, της φωτογραφίας και της μόδας, εισερχόμενη στη σύγχρονη συλλογική φαντασία.

Μέσα σε ογδόντα χρόνια, έχουν γεννηθεί πάνω από 160 μοντέλα, όλα πιστά σε μια συγκεκριμένη ταυτότητα.

Σήμερα, η Vespa είναι ένα διαχρονικό σύμβολο: οι βασικές καθαρές γραμμές της και η ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και αισθητικής έχουν ορίσει ένα σύμβολο ιταλικού design ικανό να εξελίσσεται χωρίς ποτέ να χάνει τη συνέπειά της.

Κανένα άλλο όχημα όλα αυτά τα χρόνια δεν έφερε την υπογραφή μερικών από τα πιο δημιουργικά και λαμπρά μυαλά στον κόσμο όπως ο Salvador Dalì που το καλοκαίρι του 1962 δημιούργησε μια Vespa που έφερε το όνομα της συζύγου του, «Gala».

Επίσης ο Giorgio Armani το 2015 επανερμήνευσε τη Vespa 946 με τους χαρακτηριστικούς του τόνους και τη φινέτσα του.

Στη συνέχεια, ο νεαρός Αμερικανός σχεδιαστής Sean Wotherspoon την οραματίστηκε τόσο πολύχρωμη όσο η street art που εμπνέει τις δημιουργίες του.

Ακολούθησε ο Οίκος Christian Dior, ο οποίος υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Maria Grazia Chiuri, έντυσε μία από τις πιο κομψές και περιζήτητες Vespα 946 που κατασκευάστηκαν ποτέ.

Το 2022, ήταν το στυλ ενός από τους πιο αγαπημένους θρύλους της ποπ στον κόσμο, του Justin Bieber, που έδωσε ζωή σε μια εκπληκτική «ολόλευκη» Vespa, η οποία έγινε αμέσως είδωλο.

Το 2025, δύο δεξιοτέχνες της σύγχρονης τέχνης και του design, ο Urs Fischer και ο Frank Gehry, δημιούργησαν δύο χειροποίητα έργα τέχνης: δύο μοναδικά κομμάτια της Vespa Primavera για να υποστηρίξουν τον ευγενή σκοπό των Special Olympics.

Ποιο άλλο προϊόν, με ή χωρίς τροχούς, μπορεί να καυχηθεί για μια τέτοια ποικιλία επιφανών δημιουργών;

Όλα αυτά ενώνονται από έναν κοινό παρονομαστή: τη Vespa, η οποία, παρά την ερμηνεία της από την ιδιοφυΐα του καλλιτέχνη, παρέμεινε πάντα πιστή στον εαυτό της, ενισχύοντας διαρκώς την ταυτότητά της.

Ένα σημαντικό πλήθος δράσεων έχει σχεδιαστεί για να τιμήσει το ορόσημο αυτών των 8Ο χρόνων.

Από τη νέα Vespa 8Οth, έναν σύγχρονο φόρο τιμής στην προέλευσή της, μέχρι τα ρούχα και τα αξεσουάρ της συλλογής «8Οth ANNIVERSARY» που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία και το στυλ της που αψηφά τους κανόνες του χρόνου.

Ογδόντα χρόνια εμβληματικών σχημάτων, περιπετειών και χαράς της ζωής: αυτή είναι η ψυχή της Vespa, η οποία αρνείται να φυλακιστεί από το παρελθόν, αλλά αντίθετα, όπως πάντα, προβάλλεται στο μέλλον.

Ρώμη, η Αιώνια Πόλη και «Η Τέλεια Ομορφιά», που εδώ και καιρό θεωρείται στη συλλογική φαντασία το συμβολικό σπίτι της Dolce Vita, έχει επιλεγεί ως ο προορισμός για να γιορτάσει τα ογδόντα χρόνια ενός συμβόλου που παραμένει πάντα σύγχρονο.

Τέσσερις ημέρες εορτασμών και εκδηλώσεων, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, σε αυτό που υπόσχεται να είναι η μεγαλύτερη γιορτή στην ιστορία ενός θρύλου.

ΝΕΕΣ VESPA PRIMAVERA 8Οth ΚΑΙ GTS 8Οth

Ο εορτασμός της επετείου επικεντρώνεται στη νέα Vespa 80th, η οποία διατίθεται σε εκδόσεις Primavera και GTS, δύο ερμηνείες που επαναφέρουν στο προσκήνιο το αρχικό πνεύμα της μάρκας.

Το έργο αναβιώνει το παστέλ πράσινο των πρώτων Vespa του 1946, που προέρχεται από τα ιστορικά αρχεία της Piaggio, και το εισάγει ως το σήμα κατατεθέν αυτής της εορταστικής σειράς.

Αυτή η απόχρωση δεν περιορίζεται στο αμάξωμα αλλά διατρέχει με φινέτσα λεπτομέρειες όπως το προφίλ της ποδιάς, η λαβή του συνοδηγού, οι καθρέφτες, τα μπλοκ ελέγχου και ο σύνδεσμος της μπροστινής ανάρτησης.

Ένας συνδυασμός γυαλιστερού και σατινέ φινιρίσματος προσδίδει στο μοντέλο ξεχωριστό χαρακτήρα και μοντέρνα κομψότητα.

Ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται με στοιχεία που μοιάζουν με τον τόνο σε πιο σκούρο πράσινο: η σέλα με χειροποίητες ραφές, τα ένθετα από καουτσούκ στο πάτωμα, το πίσω κάλυμμα της ποδιάς και οι χειρολαβές, δημιουργώντας ένα συνεκτικό σύνολο.

Οι ζάντες θυμίζουν τις κλειστές γεωμετρίες των ιστορικών μοντέλων, αντλώντας έμπνευση από τη Vespa 98 του 1946, και φέρουν την επιγραφή “Est. 1946” με διαμαντένιο φινίρισμα στο κανάλι.

Η Primavera 8Οth διαθέτει επίσης μια πλαϊνή μάσκα που θυμίζει τις τεχνικές λύσεις των πρώτων ημερών.

Στην ποδιά, η εορταστική πλακέτα “80th” και το σήμα “80 years of Vespa Est. 1946” σηματοδοτούν διακριτικά τη θέση της σε μια ιστορία που συνεχίζει να ξεδιπλώνεται.

Παράλληλα με τα οχήματα έρχεται η συλλογή drop “80TH ANNIVERSARY”, η οποία αναδιατυπώνει την αισθητική της Vespa σε ένα ανανεωμένο και συνεκτικό οπτικό λεξιλόγιο.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο αριθμός 8O, που μεταμορφώνεται σε γραφικό έμβλημα χαραγμένο μέσα σε ένα εξαγωνικό στοιχείο – λεπτομέρεια που μοιάζει με βίδα και παραπέμπει διακριτικά στην μηχανική ψυχή της προέλευσης της μάρκας.

Η συλλογή περιλαμβάνει κομμάτια που αντανακλούν το σύμπαν της Vespa: varsity τζάκετ με εορταστικά γραφικά και ιστορικές αναφορές, field τζάκετ και utility γιλέκο από βαμβακερή γκαμπαρντίνα με αναμνηστική στάμπα για την 80ή επέτειο, φούτερ και t-shirt με στάμπες “80 Years of Vespa – Est. 1946” και tailored πόλο μπλούζες.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με αξεσουάρ όπως τσάντες tote, τσάντες με κορδόνι, μπαντάνες, μπρελόκ, μαγνήτες, βεντάλιες, αυτοκόλλητα και καρφίτσες, σχεδιασμένα ως στοιχεία εξατομίκευσης και σύμβολα υπερηφάνειας.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης ένα ταιριαστό κράνος jet από ABS, εξοπλισμένο με ζελατίνα, εσωτερικά αναδιπλούμενο αλεξήλιο, μικρομετρικό δέσιμο, προηγμένο σύστημα εξαερισμού και αφαιρούμενο, πλενόμενο εσωτερικό, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο 22.06.

