Οι υποψήφιοι για τον τίτλο του World Car of the Year 2021

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Έπειτα από την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς, ήρθε η ώρα για το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς. Η επιτροπή του θεσμού WCOTY, αφού αξιολόγησε όλα τα μοντέλα της αρχικής λίστας, επέλεξε τα 10 που θα διεκδικήσουν τον πολυπόθητο τίτλο.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 20 Απριλίου, με την εκδήλωση να παρουσιάζεται διαδικτυακά.

Εκτός από τα οχήματα που θα μονομαχήσουν για το βραβείο «World Car of the Year 2021», έγιναν γνωστοί και οι φιναλίστ στις κατηγορίες «World Luxury Car», «World Performance Car», «World Urban Car» και «World Car Design of the Year».

Η επιτροπή του WCOTY αποτελείται από 94 δημοσιογράφους από 29 χώρες του κόσμου. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας δικός μας, ο Μιχάλης Γεωργιάδης.

Αναλυτικά οι φιναλίστ σε κάθε κατηγορία:

World Car of the Year 2021

Audi A3

BMW 2-Series Gran Coupe

BMW 4-Series

Honda-e

KIA K5 / Optima

KIA Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

World Luxury Car 2021

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Mercedes-Benz S-Class

Polestar 2

World Performance Car 2021

Audi RS Q8

BMW M2 CS

BMW X5 M / X6 M

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

World Urban Car 2021

Honda Jazz

Honda e

Hyundai i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

World Car Design 2021

Honda-e

Land Rover Defender

Mazda MX30

Polestar 2

Porsche 911 turbo