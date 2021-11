Οι βίντεο-ιστορίες της Mazda και οι παιδικές ιστορίες του Σωτήρη Κοντιζά

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Πριν από μερικούς μήνες ο διάσημος Έλληνο- Ιάπωνας σεφ κ. Σωτήρης Κοντιζάς ξεκίνησε συνεργασία με τη Mazda Autoone,μέλος του Ομίλου Συγγελίδη. Η ιδέα της συνεργασίας ξεκίνησε όταν ο γνωστός σεφ εξομολογήθηκε ότι από μαθητής τα μόνα αυτοκίνητα που τον συγκινούσαν ήταν τα Μazda.

Η οικογένειά του είχε πάντα αυτοκίνητα της Mazda. Εκτός από τα Mazda 121, Mazda 626 και Xedos 6, που αγαπούσε ιδιαίτερη συμπάθεια είχε στο MX-5. Το πρώτο του αυτοκίνητο που αγόρασε ως φοιτητής ήταν το ΜΧ-5. Το πισωκίνητο roadster ήταν η μεγάλη του αγάπη. Αλλά και σήμερα που έγινε διάσημος σεφ και πάλι MX-5 οδηγεί.

Λογικό ήταν το πρώτο βίντεο που σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας αφορούσε το θρυλικό roadster MX-5 .To βίντεο απέσπασε την ευρεία αποδοχή του κοινού με πολλαπλές θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Mazda Autoone συνεργάστηκε με τη διαφημιστική της, White ad & Purple events. Τη σκηνοθεσία και παραγωγή ανέλαβε η εταιρία 365film / Θοδωρής Τζάρτος ενώ διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο κος Σταύρος Τσιλίδης.

Ορμώμενοι από τα θετικά σχόλια που κέρδισε το βίντεο, η Mazda Autoone και οι συντελεστές του βίντεο έδωσαν την ευκαιρία στο δημιουργικό τους έργο να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Και το αποτέλεσμα ήταν επιτυχημένο.

Πλέον η διαδικτυακή καμπάνια «Once a Mazda, Always a Mazda» πέρασε το στάδιο αξιολόγησης και θα φιλοξενείται για πάντα στο «Ads of the World» , τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη διαφημίσεων και δημιουργικών εργασιών στον κόσμο.