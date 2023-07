Νέα συνεργασία της Ford με την RheinEnergie για ένα βιώσιμο μέλλον

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Η Ford έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της βιωσιμότητας μέσω του σχεδίου "Road to Better", μετά την υπογραφή ενός νέου Μνημονίου Συνεργασίας με τη γερμανική εταιρεία ενέργειας RheinEnergie.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Ford και η RheinEnergie δεσμεύονται να επεκτείνουν τις δυνατότητες της τοπικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τον τριπλασιασμό της απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος ηλιακών πάνελ στο εργοστάσιο της Ford και μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στις διαδικασίες παραγωγής και φωτισμού στις εγκαταστάσεις της Ford στην Κολωνία.

Η επέκταση των ηλιακών πάνελ στην οροφή της Αποθήκης Ανταλλακτικών Κεντρικής Ευρώπης της Ford στο Merkenich της Κολωνίας θα αυξήσει την ισχύ παραγωγής σε 3,76 MWp, ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 1.100 κατοικιών.

Η εγκατάσταση αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2024 και θα παρέχει περίπου το 6% της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τις εγκαταστάσεις της Ford στο Merkenich, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου ανάπτυξης της εταιρείας.

Επιπλέον, η Ford υποστηρίζει την επέκταση των αιολικών πάρκων στην περιοχή, καθώς η RheinEnergie έχει εντοπίσει δύο πιθανές γειτονικές περιοχές που θα μπορούσαν να παρέχουν ενέργεια για τα γύρω νοικοκυριά και τις εγκαταστάσεις της Ford.

Τον περασμένο μήνα, η Ford εγκαινίασε το Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Κολωνίας, το πρώτο εργοστάσιο συναρμολόγησης της εταιρείας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο υποστηρίζει τη δέσμευσή της για ανθρακική ουδετερότητα σε όλο το ευρωπαϊκό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, των logistics και των άμεσων προμηθευτών της έως το 2035.

To Road to Better είναι η δέσμευση της Ford για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιου μέλλοντος στον τομέα των μεταφορών, όπου κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να μετακινηθεί και να κυνηγήσει τα όνειρά του.

Ο Martin Sander, general manager, Ford Model e, Europe, δήλωσε:

«Η Ford είναι απόλυτα προσηλωμένη στην ελευθερία μετακίνησης, η οποία πηγαίνει χέρι-χέρι με την προστασία του πλανήτη. Μέσω της RheinEnergie, καλύπτουμε ήδη όλες τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις μας στην Κολωνία από ανανεώσιμες πηγές. Τώρα, συνεργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται περισσότερο τοπικά στο μέλλον.»