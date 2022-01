Το νέο σύστημα 4κίνησης i-Activ AWD της Mazda

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Η Mazda παρουσιάζει το νέο εξελιγμένο σύστημα ελέγχου, όπως και τις νέες τεχνολογίες μείωσης τριβής. Το i-Activ AWD της Mazda προσφέρει σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα η οικονομία του οχήματος είναι παραπλήσια με αυτή ενός εμπροσθοκίνητου.

Το σύστημα 4κίνησης της Mazda έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης φορτίου και στους 4 τροχούς, όπου σε συνεργασία με το GVC Plus, το οποίο ενσωματώνει μια τεχνολογία που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σταθερότητα χρησιμοποιώντας, εκτός από τον κινητήρα, και τα φρένα ώστε να ελέγξει απευθείας τις τάσεις περιστροφής του αυτοκινήτου περί τον κάθετο άξονά του, ρυθμίζει την κατανομή της ροπής μεταξύ των εμπρός και πίσω τροχών με στόχο την καλύτερη δυνατή πρόσφυση.

Οι νέες τεχνολογίες περιορισμού των τριβών περιλαμβάνουν έναν ελαστικό αποσβεστήρα στο εσωτερικό της μονάδας παραγωγής ισχύος που μειώνει σημαντικά τις διακυμάνσεις της ροπής εισόδου που αποστέλλονται στο σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς, και μια νέα ρύθμιση που εφαρμόζει μια μικρή διαφορά στην κατανομή της δύναμης πέδησης μεταξύ εμπρός και πίσω διαφορικού.

Χάρη στη χρήση ρουλεμάν και λαδιού χαμηλού ιξώδους, το οποίο αποθηκεύεται στο πάνω μέρος του διαφορικού και τροφοδοτείται μόνο η απαραίτητη ποσότητα όπου και όταν απαιτείται, η Mazda καταφέρνει να μειώσει τη μηχανική απώλεια.

Στην αρχή της στροφής, το σύστημα AWD θα διατηρήσει την υπάρχουσα κατανομή ροπής εμπρός / πίσω για να δώσει προτεραιότητα στην καλύτερη απόκριση στη στροφή, μέσω του ελέγχου ροπής του συστήματος GVC. Μετά την αρχική ενεργοποίηση, το σύστημα AWD αυξάνει σταδιακά το ποσοστό της ροπής που αποστέλλεται στους πίσω τροχούς για να επιτύχει ουδέτερη συμπεριφορά και πιο σταθερή πορεία του αυτοκινήτου.

Ο συγχρονισμός με το σύστημα GVC βελτιώνει σημαντικά και την απόκριση των πίσω τροχών, όπως και τη γραμμικότητα κατά τη διάρκεια των εντολών του οδηγού όταν επιταχύνει. Κατά την επιτάχυνση, περισσότερη ροπή κατανέμεται στους πίσω τροχούς, καθώς αυξάνεται το κατακόρυφο φορτίο. Αντίστοιχα κατά την επιβράδυνση η περισσότερη ροπή πηγαίνει στους μπροστινούς τροχούς για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης πρόσφυσης και των τεσσάρων τροχών.

Εκτός από τη βελτίωση του χειρισμού σε ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης έκτακτης ανάγκης, το GVC Plus προσφέρει μια αίσθηση σιγουριάς κατά την αλλαγή λωρίδων σε υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο και κατά την οδήγηση σε χιόνι ή σε ολισθηρό οδόστρωμα. Το σύστημα G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) προσφέρεται σε όλα τα μοντέλα Mazda.