Εντυπωσίασαν οι δημιουργίες της Αυστραλής φωτογράφου Emma Summerton στο νέο ημερολόγιο της Pirelli 2023

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η Pirelli δεν έχει άριστα αποτελέσματα μόνο στο χώρο της F1 η στο WRC. Ξεχωρίζει και στο χώρο της τέχνης. Ειδικά με τα δημιουργικά ημερολόγια που παρουσιάζει κάθε χρόνο.

Για το 2023 το ημερολόγιο της Pirelli έχει θέμα « Τα ερωτικά γράμματα στη Μούσα» . Η Αυστραλή φωτογράφος έχει αφιερώσει την 49η έκδοση του The Cal στις μούσες της – και σε όλες εκείνες τις γυναίκες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης στις δημιουργικές αναζητήσεις της και την καθοδήγησαν στις επιλογές της σε καλλιτεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Πριν από λίγα 24ωρα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Pirelli ,Hangar Bicocca, στο Μιλάνο, η δημιουργός του φετινού ημερολογίου Emma Summerton, παρουσίασε τις δημιουργίες της με θέμα « Love Letters to the Muse».

Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι κάθε ημερολόγιο που παρουσιάζει η Pirelli , φέρει τη δημιουργική υπογραφή καταξιωμένων φωτογράφων και κερδίζει τις εντυπώσεις με τις καταπληκτικές τους δημιουργίες.

Η Emma Summerton «πάντρεψε» δύο διαφορετικούς κόσμους. Τη μόδα με την τέχνη. Είναι η 5η γυναίκα που βάζει το δημιουργικό της αποτύπωμα στο Ημερολόγιο από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση το 1964.

Προηγήθηκαν η Sarah Moon το 1972, η Joyce Tenenson το 1989, η Inez Van Lamsveerde (από το δίδυμο Inez & Vinoodh) το 2007, και η Annie Leibovitz το 2000 και το 2016. Φέτος, η Emma Summerton μαζί με το σκηνοθέτη Carlo Alberto Orecchia, επιμελήθηκαν από κοινού τη σκηνοθεσία του βίντεο που παρουσιάζει τη Ημερολόγιο 2023.

«Για το Calendar, θέλησα να επιστρέψω στην ετυμολογική ρίζα της λέξης «Μούσα». Η Μούσα αρχικά αντιπροσώπευε μία πηγή έμπνευσης αλλά και ταλέντου στη λογοτεχνία, την επιστήμη και τις τέχνες», εξηγεί η Emma Summerton, λέγοντας ότι «γοητεύεται από γυναίκες που ασχολούνται με εξαιρετικά, δημιουργικά πράγματα, γυναίκες που, ξεκινώντας από τη μητέρα μου, με ενέπνευσαν σε όλη μου τη ζωή και την καριέρα μου. Γυναίκες από τις οποίες έχω μάθει πολλά: συγγραφείς, φωτογράφους, ποιήτριες, ηθοποιούς και σκηνοθέτιδες. Η ιδέα μου λοιπόν ήταν να τιμήσω αυτές τις εξαιρετικές γυναίκες και να δημιουργήσω έναν κόσμο στον οποίο θα τις απεικονίσω.»

Το τυπικό χαρακτηριστικό των έργων της Emma Summerton είναι πρώτα από όλα τα ονειρικά σκηνικά. Όλα είναι εμπνευσμένα από τα 14 μοντέλα της που ποζάρουν ως αρχετυπικές φιγούρες στο φακό της για το Ημερολόγιο Pirelli 2023. Η επιλογή των μοντέλων κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Κάθε ένα από τα μοντέλα της έχει στενή συγγένεια με τη Μούσα που καλείται να εκπροσωπήσει στα πλατό, αυτό που έχει εμπνευστεί η Emma Summerton. Οι λήψεις που έγιναν στο Λονδίνο και την Αμερική, ξεκίνησαν τον Ιούνιο και τελείωσαν τον Ιούλιο.

Η δημιουργική φωτογράφος από την Αυστραλία λέει: «Στις φωτογραφίες μου, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ρόλου που υποδύονται τα μοντέλα και της πραγματικότητας δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια και όλα τα στοιχεία συνδυάζονται για τη δημιουργία εικόνων που αποτελούν ωδή στο μαγικό ρεαλισμό» .

Για παράδειγμα, εκτός από supermodel, η Guinevere Van Seenus είναι και φωτογράφος. Η Lauren Wasser είναι μοντέλο αλλά και αθλήτρια. Η Ashley Graham, η Ακτιβίστρια στο Ημερολόγιο, είναι γνωστή για την υποστήριξή της στη θετικότητα του σώματος. Η Precious Lee είναι η Αφηγήτρια, γιατί της αρέσει να γράφει σενάρια και ιστορίες.

Ξεφυλλίζοντας το Ημερολόγιο, τα μοντέλα εμφανίζονται με την εξής σειρά:

Lila Moss –Η ΜΑΝΤΙΣΣΑ

Guinevere Van Seenus – Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Adwoa Aboah – Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

Karlie Kloss – Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Sasha Pivovarova – Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Lauren Wasser – Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ

Emily Ratajkowski – Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Cara Delevingne – Η ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ

Bella Hadid – ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ

Kaya Wilkins – Η ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Precious Lee – Η ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ

He Cong – Η ΣΟΦΗ

Adut Akech – Η ΚΥΝΗΓΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

Ashley Graham – Η ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ

Ας δούμε όμως πώς αφηγείται η EMMA SUMMERTON το ημερολόγιο «LOVE LETTERS TO THE MUSE» που είναι αφιερωμένο στην Pirelli.

Ποια είναι η γυναίκα στις φωτογραφίες μου;

Από πού προέρχεται;

Πού θέλει να πάει;

Ποιον αγαπά;

Πώς αγαπά;

Τι την κινητοποιεί;

Πώς φαντάζεται τον εαυτό της σε αυτό τον κόσμο;

Πώς γίνεται η φαντασίωση του εαυτού της;

Όταν η ομάδα της Pirelli είδε για πρώτη φορά τις προηγούμενες δουλειές της Emma Summerton, εντυπωσιάστηκε από την ικανότητά της να συνδυάζει το πραγματικό και το σουρεαλιστικό, δημιουργώντας σύγχρονα, εξαίσια έργα που θυμίζουν πίνακες ζωγραφικής - μία τεχνοτροπία που αποτελεί και τη δημιουργική υπογραφή της.

Γι' αυτό, όταν άρχισε να σχεδιάζει το concept του project της, η Emma χρησιμοποίησε ως πρωταρχική πηγή έμπνευσης της το δικό της portfolio και τα χιλιάδες καλλιτεχνικά θέματα που την κινητοποιούσαν. Αυτά περιλαμβάνουν τον σουρεαλισμό και τον μαγικό ρεαλισμό, την ομορφιά και την άγρια φύση, την αγάπη της για τα λουλούδια και τα άγρια κλαδιά και τη δύναμη του ζωικού βασιλείου, σε συνδυασμό με τον συμβολισμό του καθενός στο χώρο της τέχνης, της ποίησης, της μουσικής και της λογοτεχνίας.

Έτσι, το αρχικό υλικό που συγκέντρωσε η Emma περιελάμβανε ένα μείγμα θεμάτων φαινομενικά άσχετων, αλλά που η ίδια πίστευε ότι αλληλοσυμπληρώνονταν: πράγματα που είχαν ‘γράψει’ βαθιά μαζί της από τότε που ήταν παιδί. Από τις ισχυρότερες επιρροές ήταν τα έργα της Vali Myers, μιας ατίθασης, μποέμ καλλιτέχνιδας από την Αυστραλία που ανακάλυψε, ενώ σπούδαζε στη Σχολή Καλών Τεχνών, και η εφηβική εμμονή της με τη Marilyn Monroe.

Έντονο αποτύπωμα άφησαν επίσης τα τραγούδια μιας ακόμα Αυστραλής, της Chrissy Amphlett, με την οποία αργότερα έγιναν φίλες, και μια φωτογραφία της Ιταλίδας ηθοποιού Monica Vitti, χαμένη στις σκέψεις της σε ένα νησί, με τα μαλλιά της να ανεμίζουν, που της θύμιζε πάντα τη μητέρα της. Άλλες προσωπικότητες είναι σουρεαλίστριες ζωγράφοι, όπως η γεννημένη στη Βρετανία Μεξικανή καλλιτέχνης, Leonora Carrington, μια από τις ιδρύτριες του κινήματος απελευθέρωσης των γυναικών, της οποίας οι συμβολικές απεικονίσεις ανέκαθεν προσέλκυαν την Emma, όπως και τα σουρεαλιστικά έργα της Μεξικανής ζωγράφου Remedios Varo και της Αμερικανίδας Gertrude Abercrombie, η οποία συχνά παρουσίαζε μικρές κουκουβάγιες και γάτες στα έργα της.

Το γεγονός ότι ως παιδί έφτιαχνε ρούχα μαζί τη μητέρα της, που πάντα υποστήριζε τις ιδέες της, έδωσε στην Emma το έναυσμα της δημιουργικότητας. Εξίσου σημαντική ήταν η επιρροή του παππού της, γιατί την ενέπνευσε να δει τον κόσμο διαφορετικά, μέσα από τις μαγικές στιγμές που δημιουργούσε για εκείνη και τις αδερφές της, όπως προβολές σλάιντ με φωτογραφίες τραβηγμένες από τον ίδιο ή προβολές Super 8 ταινιών του ή ακούγοντας μουσική ή χορεύοντας στον κήπο. Όλα αυτά πυροδότησαν την εφηβική φαντασία και τα όνειρά της.

Πριν ξεκινήσει μία φωτογράφηση, η Emma αναρωτιέται πάντα τι είναι στην πραγματικότητα το μοντέλο της ιστορίας της, καθώς η γυναίκα ως άνθρωπος, είναι το στοιχείο που την εμπνέει πραγματικά. «Πρέπει να είσαι ευαίσθητος για να ανακαλύψεις το βαθύτερο εσωτερικό κόσμο των άλλων», σχολιάζει. Αναζητώντας τις απαντήσεις στις ερωτήσεις με τις οποίες ανοίγει το Ημερολόγιο – «Ποια είναι η γυναίκα (..), ποιον αγαπά (..), πώς αγαπά; – είχε αρχίσει να οραματίζεται ποια θα μπορούσε να είναι η καθεμία από αυτές τις γυναίκες, αλλά το νήμα που τις έδενε όλες μαζί έλειπε ακόμα.

Η λέξη ‘Μούσα’ της φαινόταν ως ο κατάλληλος συνδετικός κρίκος: όλες θα ήταν μοντέλα, αλλά και Μούσες, με την κάθε φιγούρα να γεφυρώνει την πραγματικότητα και τη φαντασία, αποτυπωμένη μέσα τη σουρεαλιστική ματιά της φωτογράφου.

Η Μούσα «Φωτογράφος» ήταν το σημείο εκκίνησης για την ιδέα της Emma, με την Guinevere van Seenus να ενσαρκώνει αυτό το ρόλο. Επόμενη ήταν η Sasha Pivovarova, μοντέλο και ζωγράφος, που η Emma πάντα πίστευε ότι μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Έτσι οραματίστηκε την Pivovarova να σχεδιάζει σε δικούς της τοίχους, σε έναν χώρο που παρέπεμπε στα πολύχρωμα, υπερβολικά και μποέμ έργα της Vali Myers. «Υπάρχουν κύκλοι που συνδέονται μεταξύ τους επειδή η Sasha δεν διακρίνει τη διαφορά μεταξύ modelling και ζωγραφικής, το οποίο που δημιουργεί μια όμορφη συνέργεια».

Τα υπόλοιπα μπήκαν στη θέση τους από μόνα τους: Μοντέλο, ηθοποιός και μουσικός, η Cara Delevingne, έγινε η Περφόρμερ που πάντα αναδύεται θριαμβεύτρια από τον φανταστικό εσωτερικό της κόσμο. Η Karlie Kloss, η Ειδικός της Τεχνολογίας, αγαπά να διδάσκει κώδικα σε ένα φουτουριστικό τοπίο εικονικής πραγματικότητας. Η Bella Hadid, το Ξωτικό, αποκαλύπτει για τον εαυτό της μόνο όσα θέλει να μάθεις.

Η Ashley Graham, η Ακτιβίστρια, λαμπερή σε έναν καναπέ με αγαλμάτινη πανοπλία, κοιτάζει την κάμερα σαν να την προκαλεί. Η Lauren Wasser, η Αθλήτρια, φωτογραφήθηκε σε ένα άγονο, σχεδόν σεληνιακό τοπίο, σαν μια εξωγήινη βασίλισσα έτοιμη για μάχη. Η Adut Akech, η Κυνηγός του Ονείρου, ενσαρκώνει την ποιητική ιστορία της λύτρωσης της ζωής της. Η Adwoa Aboah, η Βασίλισσα, της οποίας η ψυχραιμία και η βασιλική συμπεριφορά διαψεύδουν τις εσωτερικές μάχες της με την κομψότητα της Νεφερτίτης.

Η Lila Moss, η Μάντισσα, η νεαρή αλλά παλιά ψυχή, ‘ένα με τη γη’, μεταλαμπαδεύει τη σοφία από τον μαγικό κήπο της. Η Emily Ratajkowski, η Συγγραφέας, απεικονίζεται με τις δύο πλευρές του προσώπου της να αντανακλώνται σε έναν καθρέφτη, σαν να ρωτά «ποια πιστεύεις ότι είμαι πραγματικά;». Η Kaya Wilkins, η Μουσικός, της οποίας οι στίχοι είναι εμπνευσμένοι από ένα κοράκι, ποζάρει σε ένα μποέμ σκηνικό. Η Precious Lee, η Αφηγήτρια, αφηγείται το δικό της ταξίδι που αποτυπώνεται σε όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του κινηματογράφου. Η Χι Κονγκ, η Σοφή, αποτυπώνεται με όλη της την έμφυτη γαλήνη και καλοσύνη, ζωντανεύοντας σαν σε όνειρο.

Η Emma Summerton επιδιώκει πάντα μια προσωπική συνεργασία με τα μοντέλα της, με τα οποία μπαίνει σε μια ευρύτερη, βαθύτερη συζήτηση. Για την Emma, το Ημερολόγιο Pirelli 2023 αποτίει φόρο τιμής όχι μόνο στην έννοια της δημιουργικής διαδικασίας όπως η ίδια την αντιλαμβάνεται, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η κάθε μία από τις Μούσες της απευθύνεται σε συλλογικά ανθρώπινα συναισθήματα και διεγείρει την έμπνευση.

Βιογραφία-EMMA SUMMERTON

Η Emma Summerton (γεν. 1970) αποφοίτησε από το National Art School στο Σύδνεϋ, όπου σπούδασε Καλές Τέχνες, με ειδικότητα στη Φωτογραφία. Μετακόμισε στο Λονδίνο το 1998, όπου εργάστηκε ως βοηθός της εικαστικού Fiona Banner, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της ως φωτογράφος.

Το πρώτο της editorial μόδας που δημοσιεύτηκε ήταν μία αυτοπροσωπογραφία - Self Portrait Polaroid - που τραβήχτηκε για το περιοδικό Dazed & Confused to 2005. Από τότε, η Emma καθιερώθηκε ως μια από τις πιο ταλαντούχες φωτογράφους της δεκαετίας του 2000. Οι τεχνικές της ικανότητες, σε συνδυασμό με το πάθος της για τη λεπτομέρεια και την αγάπη της για τη μόδα, έχουν κάνει τις εικόνες της πραγματικά ξεχωριστές, καθιστώντας την ιδιαίτερα δημοφιλή ως φωτογράφο μόδας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει συνδέσει επαγγελματικά το όνομά της με όλους σχεδόν τους τίτλους της Vogue, ενώ το 2022 έκανε το 50ό Εξώφυλλο της Vogue.

Η Emma Summerton είναι αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο και τα έργα της κοσμούν αμέτρητες εκδηλώσεις. Στο φωτογραφικό της στούντιο συναντώνται οι κόσμοι της μόδας και της τέχνης.