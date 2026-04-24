Η Formula 1 μπορεί να μη βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό αυτό το μήνα (ακύρωση GP λόγω του πολέμου στο Ιράν), και έτσι τα πιο «καυτά» θέματα αυτή τη στιγμή εκτυλίσσονται εκτός πίστας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή εμπλοκή της Mercedes στην Alpine, με τον CEO της McLaren, Zak Brown, να ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα λεγόμενα “A-B teams”.

Αφορμή στάθηκαν οι πληροφορίες ότι η Mercedes εξετάζει την αγορά μειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Alpine, μια κίνηση που θα δημιουργήσει μια ακόμη στενή σχέση μεταξύ δύο ομάδων του grid.

Ο Brown δεν έκρυψε την αντίθεσή του, επαναλαμβάνοντας μια θέση που εκφράζει εδώ και χρόνια. Ότι η πολυϊδιοκτησία ή οι πολύ στενές συνεργασίες μεταξύ ομάδων αλλοιώνουν το πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιου είδους σχέσεις δεν είναι «υγιείς» για το πρωτάθλημα. Ο ίδιος είπε: “Έχουμε δει ταχύτερους γύρους από μία ομάδα, όπως ο Daniel Ricciardo (στην Racing Bulls), να αφαιρεί βαθμό από τη McLaren για να βοηθήσει τον Verstappen και τη Red Bull (GP της Σιγκαπούρης 2024). Μπορείτε να φανταστείτε έναν αγώνα Premier League όπου δύο ομάδες ανήκουν στον ίδιο όμιλο; Η μία πρόκειται να υποβιβαστεί αν χάσει, ενώ η άλλη έχει την πολυτέλεια να χάσει. Αυτόν τον κίνδυνο διατρέχουμε. Κατά την άποψή μου, η προμήθεια κινητήρων είναι το ανώτατο όριο στο οποίο πρέπει να φτάνουν οι σχέσεις των ομάδων.

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι η Alpine ήδη εισέρχεται σε μια νέα εποχή συνεργασίας, καθώς από το 2026 χρησιμοποιεί κινητήρες της Mercedes, γεγονός που έτσι κι αλλιώς δημιουργεί μια πιο στενή τεχνική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτό το πλαίσιο, μια πιθανή μετοχική εμπλοκή θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς, κάτι που ο Brown θεωρεί «επικίνδυνο» για την ισορροπία του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως η κριτική του δεν είναι προσωπική προς τη Mercedes ή τον Toto Wolff, αλλά αφορά συνολικά το μοντέλο λειτουργίας της Formula 1. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα και τη FIA, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπορική ανάπτυξη του σπορ και τη διατήρηση ενός δίκαιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.