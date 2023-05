Ο Max Verstappen πιο γρήγορος στο FP2 στο Miami

Του Περικλή Χαλάτση

Στα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά στο Miami International Autodrome ο Ολλανδός Max Verstappen δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης από κανέναν. Κινήθηκε στο ρυθμό που ήθελε και κανένας από τους αντιπάλους του δεν έδειξε καμιά πρόθεση να τον «κοντράρει» και μάλιστα στα δοκιμαστικά που ο χρόνος δεν μετράει αγωνιστικά.

Ο Ολλανδός όπως πάντα λιγομίλητος χαιρέτησε τον κόσμο και τους μηχανικούς του και εξαφανίσθηκε. Μπορεί ο Verstappen να χαμογέλασε στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές της F1, δεν συνέβη όπως το ίδιο και με το Μονεγάσκο. Ο Charles Leclerc -πιθανότητα από μηχανικό πρόβλημα- στο 51 λεπτό έχασε τον έλεγχο της SF-23 και χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι κατέληξε στα προστατευτικά της 8ης στροφής.

Έτσι εγκατέλειψε την προσπάθεια και παρέμεινε με τον τρίτο καλύτερο χρόνο για το FP2. Για 7 λεπτά βγήκε κόκκινη σημαία.

Ευτυχώς τα συνεργεία δούλεψαν γρήγορα, η πίστα ελευθερώθηκε και το FP2 δεν τέλειωσε υπό το καθεστώς κόκκινης σημαίας.

Στην επανάληψη μόνο ο Ολλανδός κατάφερε να κάνει χρονομετρημένο γύρο. Επειδή όμως είχε κάνει πριν την κόκκινη σημαία 1:27.930 και είχε εξασφαλίσει τον καλύτερο χρόνο, δεν πίεσε στην επανάληψη το μονοθέσιό του. Στη 2η και 3η θέση βρέθηκαν οι Sainz και Leclerc με τις δύο Ferrari. Την πρώτη πεντάδα έκλεισαν οι Perez και Alonso.

Η κατάταξη στο FP2



O Russel που στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά έκανε τον καλύτερο χρόνο στο P2 αρκέστηκε στον 15ο χρόνο. Λίγες ώρες νωρίτερα στο FP1 οι δύο Mercedes έκαναν το 1-2. Η κατάταξη έχει ως εξής:



Σήμερα, Σάββατο 6 Μαΐου στις 19.30 ώρα Ελλάδος όσοι έχουν εγγραφεί στον Ant1+ και το F1 TV. θα δουν το Practice 3 και στις 23.00 (ώρα Ελλάδος) θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις χρονομετρημένες δοκιμές για την Pole Position ( Qualifying).

Η πίστα στο Miami θεωρητικά ήταν μια προσωρινή σκέψη. Τελικά ο τρόπος που σχεδιάστηκε άρεσε στον πρώτο αγώνα που έγινε και πέρυσι και θα παραμείνει ως έχει. Βρίσκεται στο συγκρότημα του Hard Rock Stadium στο Miami Gardens, το οποίο φιλοξενεί το διάσημο franchise του NFL Miami Dolphins. Φέτος τα πάντοκ είναι μέσα στο γήπεδο. Ο χώρος φιλοξενίας των ομάδων βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο εκεί που συνήθως παίζουν αμερικάνικο ποδόσφαιρο οι Miami Dolphins.

Μια άτυχη στιγμή για τον Magnussen

Η πίστα είναι το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας ανάπτυξης που προσομοίωσε τουλάχιστον 36 διαφορετικές διατάξεις πριν καταλήξει σε έναν συναρπαστικό γύρο 19 στροφών που δίνει μια ωραία αίσθηση και φυσικά δεν μοιάζει με το Albert Park της Μελβούρνης. Ωστόσο άγνωστη παραμένει η παράμετρος για τη νέα άσφαλτο.

Οι οργανωτές έριξαν νέα άσφαλτο στα 5.41km της διαδρομής. Η προηγούμενη επιφάνεια λόγω χαλικιού και γρανίτη, χρειάζονταν καθαρισμό με νερό υπό πίεση. Η νέα επιφάνεια είναι μια άγνωστη παράμετρος που τα τελευταία 24ωρα αναλύεται από τους τεχνικούς της Pirelli στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Παρά το γεγονός ότι οι πιλότοι της F1 έκαναν στην πίστα του Μαϊάμι τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ( P1 και P2), ακόμη δεν έχουν καταλήξει ποια είναι η καλύτερη γόμα. Η πίστα με τις 19 στροφές έχει τρείς μεγάλες ευθείες που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τρία DRS.

Οι απαιτήσεις από τα ελαστικά δεν είναι μεγάλες. Η επιλογή των μεσαίων γομών της γκάμας, αντί για τις πιο μαλακές οφείλεται κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται. Πέρυσι η θερμοκρασία οδοστρώματος έφτασε τους 59 βαθμούς Κελσίου.

Οι γόμες που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο στον περσινό αγώνα ήταν η μέση και η σκληρή. Οι περισσότεροι οδηγοί ολοκλήρωσαν το grand prix με μια μόνο αλλαγή ελαστικών. Ο ρυθμός του αγώνα οριοθετήθηκε δυο φορές μια με αυτοκίνητο ασφαλείας και μια με εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιες ομάδες να κάνουν και δεύτερη αλλαγή ελαστικών.

Όλα δείχνουν ότι ο καιρός θα είναι καλός. Και το επισημαίνουμε γιατί ο καιρός στα παράλια του Μαϊάμι είναι ευμετάβλητος. Το 2022 ο αγώνας είχε βροχή πριν την εκκίνηση αλλά λόγω υψηλών θερμοκρασιών η άσφαλτος στέγνωσε πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα και ξεκινήσει το GP. Η πιθανότητα ξαφνικής μπόρας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Φέτος στο Μαϊάμι (το πρώτο από τα τρία Grand Prix που θα διεξαχθούν φέτος στις ΗΠΑ) η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας: η C2 είναι η P Zero λευκή σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη μέση και η C4 είναι η P Zero κόκκινη μαλακή γόμα.

Οι Αμερικανοί ξαφνικά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την F1. Μαζί με το παραδοσιακό πλέον GP στο Austin και τον αγώνα στο Las Vegas, στην Αμερική θα γίνουν τρείς αγώνας της F1 .

O Mario Isola, Διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού, δήλωσε για το φετινό αγώνα:

« Παίζει σημαντικό ρόλο η μεγάλη επένδυση που γίνεται από τη Liberty Media. Στον πρώτο αγώνα πέρυσι που έγινε γύρω από το Hard Rock Stadium τα ελαστικά συμπεριφέρθηκαν όπως περιμέναμε σε μια άσφαλτο που είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως πολύ υψηλή τραχύτητα. Ξέρουμε ότι έχει πέσει νέα άσφαλτος στη διαδρομή και πρέπει να διαπιστώσουμε στην αρχή του αγωνιστικού τριημέρου αν αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στα χαρακτηριστικά της.

Η διαδρομή στο Μαϊάμι απαιτεί μέσες ρυθμίσεις στις αεροτομές. Έχει μια ευρεία ποικιλία στροφών αλλά και μια μεγάλη ευθεία. Επιλέξαμε τις μεσαίες γόμες της γκάμας μας (C2, C3 και C4), καθώς περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες: πέρυσι η θερμοκρασία ασφάλτου έφτασε στους 60°C.»