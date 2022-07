Έρχεται στην Ευρώπη το σκληροτράχηλο εκτός δρόμου Ford Bronco

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ξέρετε ποιο είναι το Ford Bronco;Το πιθανότερο είναι να μην το ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε με το παρατσούκλι του. Το αποκαλούν G.O.A.T. που σημαίνει (Goes Over Any Type of Terrain). Το παρατσούκλι αυτό το απέκτησε από τις τεράστιες δυνατότητες που έχει να κινείται σε δύσβατες περιοχές , σε μονοπάτια που όταν τα αντικρύζεις λες «Αδύνατον να περάσουμε».

Το νέο Ford Bronco, είναι «φορτωμένο» με ευφυείς τεχνολογίες και με συστήματα ανωτέρου επιπέδου για να τα βγάζει πέρα στις ακραίες οδηγικές προκλήσεις.

Η νέα γενιά Bronco έχει επτά επιλέξιμα προφίλ οδήγησης και μπορεί να οδηγηθεί -με προϋποθέσεις- ακόμη και από άπειρους στις off road διαδρομές. Οι έμπειροι μπορούν να «χαράξουν» δικές τους διαδρομές και να ανέβουν για πρώτη φορά στην πλαγιά ενός βουνού που δεν έχει περάσει ποτέ αυτοκίνητο. Το Bronco διαθέτει το Trail Toolbox, μια σουίτα προηγμένων off-road τεχνολογιών και έτσι κάνει πιο εύκολη τη ζωή των οδηγών που ψάχνουν την περιπέτεια.

Η ικανότητα του Bronco να πηγαίνει οπουδήποτε απορρέει από το Terrain Management System μέσω του οποίου οι οδηγοί μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο για τις συνθήκες προφίλ οδήγησης. Φυσικά θα πρέπει να διευκρινίσουμε για να μην παρεξηγηθούμε ότι τα συστήματα υποστήριξης οδηγού είναι συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ανάγκη του οδηγού να ελέγχει το όχημα. Σε βοηθούν να κινηθείς με ασφάλεια αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται ο οδηγός να ξέρει τί κάνει.

Εκτός από τα προφίλ Normal, Eco, Sport και Slippery, που αφορούν την οδήγηση εντός δρόμου, τα ειδικά για off-road περιηγήσεις drive modes περιλαμβάνουν τα Mud/Ruts, Sand, καθώς και το εμπνευσμένο από τους αγώνες προφίλ οδήγησης Baja. Κάθε προφίλ επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει την απόκριση στο γκάζι, τα σημεία αλλαγής των σχέσεων του κιβωτίου και την αίσθηση του τιμονιού, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες. Το Bronco υιοθετεί μια προηγμένη, υψηλής απόδοσης ανάρτηση που φέρει την ονομασία High-Performance Off-Road Stability Suspension, με στάνταρ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα.

Η ανάρτηση αποτελείται από ανεξάρτητα ψαλίδα εμπρός σε συνδυασμό με μεγάλης διαδρομής coil-over ελατήρια, επιλογή που μειώνει στην πράξη το μη αναρτώμενο βάρος έως και 20% συγκριτικά με τις εκδόσεις με άκαμπτο άξονα. Προσφέρει ανώτερη ποιότητα κύλισης και αδιάλειπτη επαφή των τροχών με την επιφάνεια του εδάφους.

Πίσω, ένας συμπαγής άξονας πέντε συνδέσμων με ελατήρια μεγάλης διαδρομής και μεταβλητό συντελεστή σκληρότητας προσφέρεται στάνταρ, σε συνδυασμό με ιδιαίτερα ανθεκτικά στη σκληρή χρήση αμορτισέρ. Οι διαθέσιμες ζάντες ελαφρού κράματος έχουν διάμετρο 17 και 18 ίντσες και συνδυάζονται με ελαστικά παντός εδάφους για άνεση στην άσφαλτο και υψηλές δυνατότητες εκτός δρόμου.

Το νέο Bronco διατίθεται με δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός ηλεκτρονικά ελεγχόμενου κιβωτίου μεταφοράς δύο σχέσεων που επιτρέπει την εναλλαγή εν κινήσει ή ενός ηλεκτρομηχανικού κιβωτίου μεταφοράς δύο σχέσεων με αυτόματη λειτουργία που δίνει τη δυνατότητα για απρόσκοπτη αλλαγή μεταξύ κίνησης στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς.

Το πίσω μπλοκέ διαφορικό προσφέρεται στάνταρ, ενώ ένα προαιρετικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης για τον εμπρός άξονα, καθώς και ένα σύστημα αποσύνδεσης της εμπρός αντιστρεπτικής δοκού, εξασφαλίζουν μέγιστη άρθρωση στην ανάρτηση σε απαιτητικές συνθήκες.

Το Trail Control λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το cruise control. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μία ταχύτητα έως 31 km/h, με το όχημα να διαχειρίζεται αυτόματα την επιτάχυνση και το φρενάρισμα προκειμένου να διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα ενώ ο οδηγός επικεντρώνεται στο τιμόνι όταν διασχίζει δύσκολα εδάφη.

Το Trail Turn Assist χρησιμοποιεί ένα σύστημα torque vectoring με βάση τα φρένα για μείωση της ακτίνας στροφής μέχρι 40% σε συνθήκες εκτός δρόμου οδήγησης σε περιορισμένους χώρους. Από την άλλη, το Trail One-Pedal Drive επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει και να φρενάρει χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, διευκολύνοντας τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης του οχήματος κατά την οδήγηση σε δύσκολες συνθήκες.

Οι τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού περιλαμβάνουν το AdvanceTrac με Roll Stability Control και το Trailer Sway Control για περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση κατά τη διαδικασία της ρυμούλκησης.

Πίσω από την εξωτερική εμφάνιση, το νέο Bronco είναι δομημένο πάνω σε ένα υψηλής αντοχής ατσάλινο πλαίσιο με επτά εγκάρσια στοιχεία, παρέχοντας μία ισχυρή βάση που επιτρέπει, για ακόμα πιο υψηλές off-road ικανότητες, την υιοθέτηση μιας ανάρτησης με μεγάλες διαδρομές.

Οι τολμηροί οδηγοί που αναζητούν το υψηλότερο επίπεδο off-road επιδόσεων μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία των κρίσιμων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου με μία προαιρετική προστατευτική ποδιά που παρέχει πλήρη θωράκιση για τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το κιβώτιο μεταφοράς και το ρεζερβουάρ καυσίμου. Οι διαθέσιμες πλαϊνές ράγες είναι αρκετά ισχυρές για να υποστηρίζουν το βάρος του οχήματος σε ακραίες συνθήκες οδήγησης εκτός δρόμου, οι εκτεθειμένοι γάντζοι ρυμούλκησης εμπρός και πίσω είναι στάνταρ, ενώ μία ράβδος οροφής από ατσάλι βορίου υψηλής αντοχής διατίθεται με ενσωματωμένους αερόσακους τύπου κουρτίνας, καθώς και πλευρικούς και εμπρόσθιους αερόσακους για πλήρη αυτοπεποίθηση.

Σε πλήρη αρμονία με το σκληροτράχηλο και δυναμικό εξωτερικό, η σχεδίαση του εσωτερικού του νέου Bronco είναι άκρως λειτουργική με πληθώρα τεχνολογιών - και την ίδια στιγμή στιβαρή, έτοιμη για σκληρή χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Η σχεδίαση του πίνακα οργάνων είναι εμπνευσμένη από το Bronco πρώτης γενιάς, με χρώματα εμπνευσμένα από φυσικές παλέτες και εξοπλισμό εξωτερικού χώρου. Τα δε υλικά είναι επιλεγμένα με γνώμονα την αντοχή.

Οι χειρολαβές είναι ενσωματωμένες στο ταμπλό και στην κεντρική κονσόλα για την άνεση των επιβατών σε όλες τις συνθήκες. Η κεντρική κονσόλα περιλαμβάνει μία επιφάνεια ασύρματης φόρτισης που είναι σχεδιασμένη για να διατηρεί ένα κινητό τηλέφωνο στη θέση του ακόμα και σε ακραίες γωνίες κλίσης. Οι επιφάνειες του ταμπλό πλένονται και οι φυσικοί διακόπτες στην καμπίνα είναι στεγανοποιημένοι με σιλικόνη και διαθέτουν σημεία επαφής από καουτσούκ για να προστατεύονται από τη φθορά και να διασφαλίζεται ότι θα καθαρίζονται εύκολα.

Παρά το γεγονός ότι το Bronco είναι κατασκευασμένο για τις πιο σκληρές συνθήκες, δεν συμβιβάζεται σε θέματα άνεσης ή ευκολίας. Μια TFT οθόνη 8 ιντσών στον πίνακα οργάνων συνδυάζεται με μία κεντρική οθόνη αφής LCD 12 ιντσών που διαθέτει την τελευταία γενιά του συστήματος επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 4, 3 το οποίο επωφελείται από τις ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού Ford Power-Up για βελτιωμένη λειτουργικότητα με την πάροδο του χρόνου.

Το Bronco προσφέρει επίσης ειδικά σημεία για τη στερέωση στο πάνω μέρος του πίνακα οργάνων μιας βάσης, επιτρέποντας στους οδηγούς να συνδέουν συσκευές, όπως κάμερες ή κινητά τηλέφωνα, μέσω συνδέσεων τροφοδοσίας των 12-volt ή θυρών USB.

Τα Apple CarPlay και Android Auto 4 προσφέρονται στάνταρ μαζί με ένα ηχοσύστημα B&O Premium Sound System με 10 ηχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός subwoofer, που ενσωματώνεται απρόσκοπτα με την διαθέσιμη εφαρμογή FordPass .

Ακόμα και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, το Bronco σας προσέχει: ένα στάνταρ σύστημα κάμερας 360 μοιρών παρέχει μία εικόνα των τροχών επιτρέποντας στον οδηγό να δει τη θέση τους από την άνεση του καθίσματός του, αυξάνοντας έτσι την ορατότητα κατά τη διάρκεια οδηγικών προκλήσεων, όπως η αναρρίχηση σε βραχώδεις επιφάνειες.

Το νέο αυτοκίνητο της Ford θα εισαχθεί στην Ευρώπη σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων από τα τέλη του 2023. Φυσικά το περιμένουμε και στην Ελλάδα. Ακόμη όμως είναι νωρίς να σας πούμε ποια θα είναι η τιμή του. Θα επανέλθουμε…