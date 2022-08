Η NASA ανέβαλλε για σήμερα την εκτόξευση του πυραύλου στη Σελήνη

Ο διευθυντής της εκτόξευσης του Artemis 1 στη Σελήνη, «ζήτησε να σταματήσει η εκτόξευση για σήμερα» με νέα πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της NASA.

Αιτία είναι μια διαρροή στον κινητήρα που «δεν μπορούσε να διορθωθεί», ανακοίνωσε η NASA, αναβάλλοντας την εκτόξευση.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η έναρξη του νέου αμερικανικού διαστημικού προγράμματος «Άρτεμις» με την εκτόξευση ενός πελώριοτ πυραύλου που θα μετέφερε την μη επανδρωμένη κάψουλα Ωρίων (Orion) γύρω από τη Σελήνη για μια δοκιμαστική πτήση έξι εβδομάδων και μετά θα γύριζε στη Γη.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom