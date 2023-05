Τιτανικός: Εντυπωσιακές εικόνες από την πρώτη ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνιση του ναυαγίου

Επιστήμονες δημιούργησαν την πρώτη ψηφιακή απεικόνιση του Τιτανικού με τη βοήθεια της τεχνολογίας χαρτογράφησης βαθέων υδάτων. Η ψηφιακή σάρωση πλήρους μεγέθους του διάσημου ναυαγίου παρέχει μια μοναδική τρισδιάστατη άποψη ολόκληρου του πλοίου. Οι επιστήμονες ελπίζουν πως η νέα απεικόνιση θα τους βοηθήσει να μάθουν τι ακριβώς συνέβη στο υπερωκεάνιο, το οποίο βυθίστηκε το 1912.

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο προσέκρουσε σε παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχουν ακόμη ερωτήματα, βασικά ερωτήματα, που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με το πλοίο», δήλωσε στο BBC ο Παρκς Στιβενσον, αναλυτής του Τιτανικού.

Ο Στίβενσον είπε επίσης ότι το μοντέλο ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς θα επιστρέψει στους ειδικούς να αξιοποιήσουν νέα στοιχεία ώστε να μάθουν τι συνέβη, χωρίς να βασίζονται σε εικασίες. Το ναυάγιο έχει διερευνηθεί εκτενώς από τότε που ανακαλύφθηκε το 1985. Ωστόσο, είναι τόσο μεγάλο και μέσα στο σκοτάδι του πυθμένα, οι κάμερες μπορούσαν να δείξουν μόνο λήψεις του πλοίου.

TITANIC ALERT!!! Revealed as never seen before... an exclusive look at the first full-sized digital scan of the world’s most famous wreck… #Titanic https://t.co/PL3jiLnHKb — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) May 17, 2023

Η νέα σάρωση έχει καταγράψει το ναυάγιο στο σύνολό του, αποκαλύπτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του Τιτανικού. Όταν βυθίστηκε, το πλοίο έσπασε σε δύο μέρη, με την πλώρη και την πρύμνη να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων. Το διαλυμένο πλοίο περιβάλλουν συντρίμμια.

Η σάρωση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από την Magellan Ltd, μια εταιρεία χαρτογράφησης βαθέων υδάτων, και την Atlantic Productions, η οποία γυρίζει ένα σχετικό ντοκιμαντέρ.

Για τη χαρτογράφηση χρησιμοποιήθηκαν υποβρύχια drones τα οποία πέρασαν περισσότερες από 200 ώρες ερευνώντας το μήκος και το πλάτος του ναυαγίου. Τράβηξαν πάνω από 700.000 εικόνες από κάθε γωνία, δημιουργώντας μια ακριβή τρισδιάστατη αναπαράσταση.

Ο Γκέρχαρντ Σάιφερτ της Magellan, ο οποίος ηγήθηκε του σχεδιασμού της αποστολής, δήλωσε ότι ήταν το μεγαλύτερο έργο υποβρύχιας σάρωσης που είχε αναλάβει ποτέ.

«Το βάθος του ναυαγίου, σχεδόν 4.000 μέτρα, αποτελεί πρόκληση καθώς υπάρχουν ρεύματα στην περιοχή και δεν επιτρέπεται να αγγίξουμε τίποτα για να μην προκαλέσουμε ζημιά στο πλοίο», εξήγησε.

The sea is taking its toll on the Titanic. But the scan freezes the wreck in time - capturing its detail before more is lost to the sea… #Titanic pic.twitter.com/OGq0azvZQz — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) May 17, 2023

«Η άλλη πρόκληση είναι ότι πρέπει να χαρτογραφήσεις κάθε τετραγωνικό εκατοστό – ακόμη και μέρη που δεν έχουν ενδιαφέρον- αλλά πρέπει να το κάνεις αυτό για να συμπληρωθούν όλα αυτά τα ενδιαφέροντα αντικείμενα», πρόσθεσε.

Η σάρωση δείχνει τόσο την κλίμακα του πλοίου, όσο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες, όπως ο σειριακός αριθμός σε μία από τις προπέλες. Η πλώρη, που τώρα καλύπτεται από σκουριά, εξακολουθεί να είναι αναγνωρίσιμη, ακόμη και 100 χρόνια μετά το ναυάγιο. Στην κορυφή κάθεται το κατάστρωμα του πλοίου, όπου μια τρύπα παρέχει μια ματιά στο κενό όπου κάποτε βρισκόταν η μεγάλη σκάλα. Η πρύμνη όμως έχει καταρρεύσει στον πυθμένα της θάλασσας.

Γύρω από το ναυάγιο βρίσκονται διάσπαρτα διάφορα αντικείμενα από το πλοίο, όπως αγάλματα και κλειστά μπουκάλια σαμπάνιας. Υπάρχουν επίσης προσωπικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων παπουτσιών που στηρίζονται στο ίζημα.

The Titanic was surveyed last summer - by deep sea mapping company Magellan Ltd and documentary makers @AtlanticProds Their 3D replica is built from 700,000 images… #Titanic pic.twitter.com/1oJ54gaBSM — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) May 17, 2023

Ο Στίβενσον είπε ότι η μελέτη των σαρώσεων θα μπορούσε να προσφέρει νέες πληροφορίες για το τι συνέβη στον Τιτανικό εκείνη τη μοιραία νύχτα του 1912.

«Δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά τον χαρακτήρα της σύγκρουσης με το παγόβουνο. Δεν ξέρουμε καν αν το χτύπησε κατά μήκος της δεξιάς πλευράς, όπως φαίνεται σε όλες τις ταινίες», εξήγησε.

Η μελέτη της πρύμνης, πρόσθεσε, θα μπορούσε να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο το πλοίο χτύπησε στον πυθμένα της θάλασσας. Η θάλασσα επιβαρύνει το ναυάγιο, τα μικρόβια το κατατρώγουν και τμήματα του αποσυντίθενται. Οι ιστορικοί γνωρίζουν καλά ότι ο χρόνος τελειώνει για να κατανοήσουν πλήρως το ναυάγιο.

Η σάρωση θα επιτρέψει στους ειδικούς να μελετήσουν κάθε μικροσκοπική λεπτομέρεια. Η ελπίδα είναι ότι ο Τιτανικός μπορεί ακόμη να αποκαλύψει τα μυστικά του.