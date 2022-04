Τα 3 λάθη που κάνεις και δεν χάνεις κιλά

Ξεκίνησες δίαιτα, έχεις βάλει στόχο να χάσεις το περιττό λίπος, προσπαθείς να τρως υγιεινά, όμως ζυγίζεσαι και η ζυγαριά δείχνει το αντίθετο. Μην απογοητεύεσαι, γιατί μπορεί να κάνεις τρία απλά λάθη που να εμποδίζουν την προσπάθειά σου.



Δεν ελέγχεις τις μερίδες, δεν κάνεις σωστούς συνδυασμούς

Μπορεί να επιλέγεις τις σωστές τροφές, αλλά επαναπαύεσαι σε αυτό και καταναλώνεις μεγαλύτερες ποσότητες. Η δίαιτα δεν αφορά μόνο την επιλογή υγιεινών τροφίμων, πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή και στην ποσότητα. Για απώλεια λίπους πρέπει να έχουμε μειωμένη θερμιδική πρόσληψη γιατί ακόμα κι αν ένα τρόφιμο είναι υγιεινό, δεν σημαίνει πως είναι σωστό να το φάμε σε αφθονία.

Ένας διατροφολόγος μπορεί να σε βοηθήσει να τρως τους ιδανικούς συνδυασμούς των τροφών και θα σε βοηθήσει να χάσεις κιλά. Οι συνδυασμοί των τροφών πρέπει να τηρούνται και να μην αφαιρούνται υλικά από τα γεύματα για να χάσουμε πιο γρήγορα βάρος. Μια ισορροπημένη διατροφή περιλαμβάνει όλες τις διατροφικές ομάδες και δεν αποκλείει καμία.

Η δίαιτα δεν είναι ίδια για όλους

Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες για κάποια φίλη που έκανε δίαιτα και πέτυχε τον στόχο της και αντίστοιχα μια άλλη φίλη δοκίμασε την ίδια δίαιτα, αλλά δεν είδε κανένα αποτέλεσμα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, δεν πρέπει να αναζητάμε τη δίαιτα που μάθαμε ότι είχε αποτέλεσμα, αλλά αυτήν που είναι κατάλληλη για τον οργανισμό μας. Ένας διατροφολόγος με βάση το βάρος, το ύψος, την ηλικία και την άσκηση που κάνεις, μπορεί βγάλει τη σωστή δίαιτα για σένα.

Λάθος τύπος άσκησης

Πασχίζεις να χάσεις κιλά, και η γυμναστική που έχεις επιλέξει δεν σου αποφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Υπάρχει πληθώρα ασκήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σώματος. Όταν συνειδητοποιήσεις τι αλλαγή θες να δεις στο σώμα σου, τότε θα δεις αποτελέσματα. Ζήτα τη βοήθεια ενός ειδικού γιατί μόνο αυτός μπορεί να σε κατευθύνει σωστά για να δεις ορατά αποτελέσματα. Αν θες να χάσεις λίπος η καλύτερη άσκηση είναι η αερόβια -περπάτημα, κολύμπι, τρέξιμο.



της Όλγας Φωτιάδου

Έκανα και εγώ τα τρία παραπάνω λάθη. Ακολούθησα δίαιτες από το διαδίκτυο ή διατροφές που μου πρότειναν φίλες, αλλά δεν είδα κανένα αποτέλεσμα στο σώμα μου. Κουράστηκα να χάνω χρόνο και για αυτό τον λόγο απευθύνθηκα σε μια ειδικό, την Ελένη Πετρουλάκη!



Έδειξα εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο με 30 χρόνια εμπειρίας, που έχει μεταμορφώσει 4500 ανθρώπους στο FiT Lab, το σύγχρονο εργαστήριο Fitness της Ελένης, που σου δίνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο άσκησης και διατροφής βάσει των δικών σου αναγκών.

Τα διατροφικά πλάνα έχουν ως βάση το διατροφικό σύστημα Combikcal-N5, που εστιάζει στον κατάλληλο συνδυασμό τροφών και θερμίδων από τους εξειδικευμένους διατροφολόγους.

Έτσι, το διατροφικό πλάνο Combikcal-N5 έρχεται κάθε μέρα στην πόρτα σου, από το MyNutri με ένα click!



Το www.mynutri.gr by Eleni Petroulaki, είναι το μοναδικό site που βγάζει ακριβώς τις θερμίδες που χρειάζεσαι να λαμβάνεις με βάση το ύψος, το βάρος, την ηλικία και τη συχνότητα άσκησης. Σε συνεργασία με τους διατροφολόγους, φέρνουν το πρόγραμμα που θα επιλέξεις, στην πόρτα σου!

Θα μπορούσα να επιλέξω οποιοδήποτε site με πλάνα διατροφής, όμως η εμπειρία τους κέρδισε την εμπιστοσύνη μου. Για αυτό διάλεξα το MyNutri. Θέλω να χάσω 5 κιλά, με τη βοήθεια των ειδικών, χωρίς να ψάχνω αν τρώω σωστά, ή να ασχολούμαι με τα ψωνια και το μαγείρεμα.

«my diet», «my healthy life» & «my sports and fitness»

Ο στόχος είναι να καταναλώνω 1200 θερμίδες την ημέρα. Από τα τρία διατροφικά προγράμματα διάλεξα το πρώτο φυσικά, my diet, για απώλεια βάρους λίπους.



Βρίσκομαι στην τρίτη ημέρα και νιώθω πολύ καλύτερα, βλέπω το πρήξιμο να φεύγει, αλλάζει το σώμα μου και η διάθεσή μου! Επίσης η Ελένη μου δίνει τις κατάλληλες συμβουλές για το τι πρέπει να αλλάξω στην άσκησή μου ώστε να χάσω το λίπος στην κοιλιά!

Λαχταριστά, πλούσια και υγιεινά γεύματα φρεσκομαγειρεμένα κάθε πρωί στην πόρτα μου, χωρίς να ασχοληθώ με ψώνια, μαγείρεμα και πλύσιμο. Έχω μία ισορροπημένη διατροφή με ορατά αποτελέσματα!



Οι εντυπώσεις μου σε τρεις μέρες:



Υγιεινά γεύματα, σωστές ποσότητες και συνδυασμοί

Τρώω υγιεινά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συγκεκριμένες ποσότητες ανάλογες με τις ανάγκες του οργανισμού μου. Καθημερινά, τα γεύματα έχουν ποικιλία στα υλικά και στη γεύση κάτι που επιτυγχάνει τη σωστή ημερήσια πρόσληψη βιταμινών, πρωτεϊνών και φυτικών ινών.



Γεύση και ποιότητα

Η ποιότητα του φαγητού είναι υψηλών απαιτήσεων. Νέες γεύσεις αλλά και παραδοσιακές συνταγές. Οι εξαιρετικές πρώτες ύλες, φαίνονται σε κάθε μπουκιά, ενώ ο σεφ της MyNutri δίνει ρεσιτάλ στη γεύση.



Καθημερινότητα

Άλλαξε η καθημερινότητα μου. Η ώρα του φαγητού εκτός ότι είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι και μια ευχάριστη διαδικασία. Βλέπω τα υπέροχα χρώματα των γευμάτων, ζεσταίνω το φαγητό που έλαβα το ίδιο πρωί, απολαμβάνω την όμορφη μυρωδιά και την υπέροχη γεύση. Mετά απλά πετάω τη συσκευασία στην ανακύκλωση.

Σώμα

Από την δεύτερη μέρα κιόλας είδα διαφορά στο σώμα μου και στη ζυγαριά! Ξεκίνησα τη διατροφή του MyNutri 62 κιλά και αμέσως την επόμενη μέρα που ζυγίστηκα, ήμουν 1 κιλό κάτω. Στην 4η ημέρα, είμαι 2 κιλά κάτω!

Πάρτε μια γεύση και εσείς από τα γεύματα!



3 ημέρα

Πρωινό: coconut bowl

Μεσημεριανό: λαχανοντολμάδες αυγολέμονο

Μαγειρεμένοι παραδοσιακά με ρύζι και κιμά με την ιδιαίτερη και ελαφριά γεύση της κρέμας αυγολέμονου και το άρωμα του άνηθου… σαν της γιαγιάς! Ένα από τα πιο νόστιμα φαγητά της ελληνικής κουζίνας που αγαπώ, όμως δεν έφτιαξα ποτέ, γιατί είναι λίγο μπελαλίδικο.

Βραδινό: Σαλάτα mozzarella Bowl

Δροσερή και εξαιρετικά θρεπτική σαλάτα με ρόκα, μοτσαρέλα ντοματίνια και αποξηραμένα σύκα! Τα αποξηραμένα σύκα έδωσαν μια όμορφη γεύση στο γεύμα, ενώ έχουν και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρο και ασβέστιο! Το ήξερες;

4 ημέρα

Πρωινό: beetroot yogurt

Πρώτη φορά δοκιμάζω γιαούρτι σε ροζ χρώμα από το παντζάρι. Με σταφίδες, βρώμη και σύκο, κάθε μπουκιά είναι μια γλυκιά απόλαυση! Τέλειο πρωινό, χορταστικό με μοναδική γεύση!

Μεσημεριανό: Πρασοσέλινο λεμονάτο

Δεν έχω ξαναφάει! Πολύ νόστιμο και ελαφρύ! Ένα πιάτο όπου όλη η νοστιμιά βγαίνει από τα πρωτογενή υλικά! Μετανιώνω που δεν το είχα ξανά δοκιμάσει.

Βραδινό:

Σαλάτα με καπνιστό σολομό και sour cream

Αγαπημένη σαλάτα! Ο καπνιστός σολομός με το καλαμπόκι και τη σαλάτα είναι ένας απίστευτος συνδυασμός!



5 ημέρα

Πρωινό: Ομελέτα με γαλοπούλα και σπαράγγια

Ξετρελάθηκα! H καλύτερη ομελέτα ever! Ωραία ψημένη, τα τρυφερά σπαράγγια την απογειώνουν και δίνουν ένα μοναδικό γευστικό αποτέλεσμα για πρωινό.

Αυτά για σήμερα... www.mynutri.gr !