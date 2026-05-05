Η Eurovision 2026 θα έχει φέτος μια ξεχωριστή στιγμή με την εμφάνιση της Βίκυς Λέανδρος στον Α’ ημιτελικό, σε μια συμμετοχή που προσθέτει ιστορικό και συναισθηματικό βάρος στη διοργάνωση.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, μιλώντας για τη βραδιά, αλλά και για τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, έκανε μια αναδρομή στη δική της πρώτη εμπειρία στον διαγωνισμό, όταν σε πολύ νεαρή ηλικία είχε ανέβει στη σκηνή για το Λουξεμβούργο με το «L’amour est bleu», ένα τραγούδι που στη συνέχεια γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία.

Για τον Akyla ανέφερε πως άκουσε το τραγούδι του και της έκανε θετική εντύπωση, χαρακτηρίζοντάς το σύγχρονο, ξεχωριστό και με έντονο συναίσθημα. Επισήμανε επίσης, ότι πρόκειται για μια πρόταση με ιδιαίτερη ταυτότητα, τόσο μουσικά, όσο και σκηνικά.

Όπως αποκάλυψε, θα τον συναντήσει στις πρόβες της διοργάνωσης, εκφράζοντας τη χαρά της που θα τον γνωρίσει από κοντά και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ελληνική συμμετοχή μπορεί να πάει πολύ καλά.

Κλείνοντας, κράτησε έναν πιο απλό και ανθρώπινο τόνο, λέγοντας πως αυτό που μετράει πάνω απ’ όλα είναι η απόλυτη αφοσίωση και η ειλικρινής ψυχή σε αυτό που κάνεις.

govastiletto.gr – Akylas: Οι πρώτες εικόνες από την πρόβα του στη Eurovision 2026