Ισόβια κάθειρξη και 2,5 επιπλέον χρόνια χωρίς ελαφρυντικά επέβαλε πριν από λίγο το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στον κατηγορούμενο σύζυγο που είχε σκοτώσει τη γυναίκα του και είχε κρύψει το πτώμα της στο πατάρι του διαμερίσματος που διέμεναν στους Αμπελόκηπους.

Μάλιστα την ώρα του εγκλήματος τα παιδιά της οικογένειας ήταν σε διπλανό δωμάτιο.

Η απόφαση λήφθηκε με 6 -1 και η μια ψήφος αφορούσε στο εν βρασμώ ψυχής κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Ο εισαγγελέας τόνισε ότι ο δράστης ήταν αμετανόητος.

«Ποια μετάνοια; Καμία μετάνοια δεν έδειξε. Ποια είναι η μετάνοια ότι έπαιρνε τη μητέρα της και ρωτούσε αν έχει έρθει στην Αλβανία; Αν έβρισκε συνεργό για να κατεβάσει το πτώμα θα έφευγε. Χρησιμοποίησε τα παιδιά σαν μοχλό και πριν και μετά το έγκλημα».

Στην κυνική απολογία του ο δράστης είχε πει για το πώς σκότωσε τη γυναίκα του με σφυρί στο τέλος Νοεμβρίου του 2024.

«Ένα χτύπημα και έπεσε στο έδαφος. Μου είπε ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου. Μόνο για αυτό. Τίποτα άλλο δεν με ένοιαζε».

Στη συνέχεια όπως είπε, της έκανε ΚΑΡΠΑ αλλά χωρίς εκείνη να ανταποκριθεί.

«Πήρα μια σακούλα και την έβαλα στο κεφάλι της για να μην αφήσει σημάδι, για να μην τρομάξουν τα παιδιά από το αίμα. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα… Την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά».

Πρόεδρος: «Ακούω για σφυρί, λινάτσα.. πως τα είχατε αυτά στο διαμέρισμα;»

Κατηγορούμενος: «Εγώ είμαι της οικοδομής και τα έχω. Τη λινάτσα την είχα για να τη βάλω στο μπαλκόνι».

Πρόεδρος: «Δεν σκεφτήκατε να καλέσετε ασθενοφόρο, μήπως και ήταν ζωντανή;»

Κατηγορούμενος: «Την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί πήγα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά… προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά, τι θα κάνω… πήγα στη δουλειά και με ρωτούσαν τί έχω. Τους είπα ότι δήθεν έφυγε. Σκέφτηκα να τη βάλω στο πατάρι. Σκεφτόμουν πώς να το πω σε όλους, στα παιδιά… αυτό σκεφτόμουν…»

Πρόεδρος: «Γιατί να μπείτε στη διαδικασία να την ανεβάσετε στο πατάρι, αν ήταν να το πείτε; Την πήρατε, την τυλίξατε, την κουβαλήσατε, την βάλατε στο πατάρι….»

Κατηγορούμενος: «Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι».

Εντέλει, όπως είπε ο κατηγορούμενος, κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε τις πράξεις του, επιδεικνύοντας στους αστυνομικούς το πτώμα στο πατάρι αλλά και το φονικό όπλο.