Μικρή αύξηση στα τροχαία ατυχήματα σημειώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν 2.165 ατυχήματα, έναντι 2.133 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (αύξηση 1,5%).

Ωστόσο θετικό είναι το γεγονός ότι κατά την ίδια περίοδο φέτος μειώθηκε ο αριθμός των νεκρών σε 91 από 105 πέρυσι (-13,3%).

Μικρή μείωση εμφανίζει ο αριθμός των βαριά τραυματισμένων, από 80 πέρυσι σε 75 φέτος (-6,3%), καθώς και των ελαφριά τραυματισμένων, από 2.477 σε 2,393 (-3,4%).

Η μείωση στον αριθμό των θυμάτων δείχνει ότι έχουν φέρει κάποια αποτελέσματα οι εντατικότεροι έλεγχοι της Τροχαίας.

Σε ότι αφορά τον Μάρτιο, τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, μειώθηκαν κατά 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (810 τον Μάρτιο του 2026, έναντι 811 τον Μάρτιο του 2025).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 28 νεκροί, 32 βαριά τραυματίες και 921 ελαφρά τραυματίες, έναντι 46 νεκρών, 32 βαριά τραυματιών και 959 ελαφρά τραυματιών τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση σε νεκρούς κατά 39,1%, καμία μεταβολή σε βαριά τραυματίες και μείωση κατά 4,0% σε ελαφρά τραυματίες.