Δήλωση με υπεκφυγές από την ψυχολόγο της Καρολάιν

Σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τροπή εισήλθε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας στα Γλυκά Νερά, από τη στιγμή που η γνωστή ψυχολόγος του ζεύγους, Ελένη Μυλωνοπούλου, με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που την εκπροσωπεί, απέφυγε να απαντήσει στην πρόκληση-πρόσκληση που της απηύθυνε ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων.

Ως γνωστόν, ο συγκεκριμένος Σύλλογος ζήτησε από την ψυχολόγο να προσκομίσει το πανεπιστημιακό της δίπλωμα καθώς και την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η επιστολή

«Επειδή η αντιποίηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Ψυχολόγου πλήττει βάναυσα το κύρος του επαγγέλματός μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έντονες αντιδράσεις συναδέρφων Ψυχολόγων για την πρόσφατη παρουσία σας στην Αστυνομία και στα ΜΜΕ με την επαγγελματική ιδιότητα της Ψυχολόγου και το βιογραφικό σας στην ιστοσελίδα www.medylife.gr, παρακαλούμε εντός δύο ημερών να προσκομίσετε στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, εάν έχετε, πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου του Ελληνικού κράτους».

«Το επάγγελμα του Ψυχολόγου είναι νομοθετικά ρυθμισμένο στην Ελλάδα σύμφωνα με τους νόμου 991/79 και 2646/98 και ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του τίτλου δίχως να έχει τα απαραίτητα προσόντα διώκεται για αντιποίηση επαγγέλματος», αναφέρεται επίσης στην ίδια ανακοίνωση.

«Η αντιποίηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από τον νόμο», καταλήγει ο ΣΕΨ.

Αντιθέτως, η ανακοίνωση η οποία εξεδόθη από τους δικηγόρους «πετάει την μπάλα στην εξέδρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Διεγράφη από Μασονική Στοά

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της παραπάνω ανακοίνωσης, κύκλοι της ελληνικής Αστυνομίας χαρακτήριζαν την εξέλιξη «εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε ερευνητικό επίπεδο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι από τα επόμενα βήματα της ψυχολόγου είναι δυνατόν να εξαρτηθεί η νέα φάση της αστυνομικής έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ θεωρούν πως αν επιμείνει η ψυχολόγος και δεν προσκομίσει όσα της ζήτησε ο Σύλλογός της μέχρι τη Δευτέρα, και αν οι συνάδελφοί της αναγκαστούν να την εκθέσουν, τότε η αστυνομία αποκτά την ευχέρεια να υποθέσει πως η φερόμενη ψυχολόγος ενδεχομένως να διατηρεί «περίεργες επαφές».

Οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ δεν επεκτάθηκαν σε περαιτέρω λεπτομέρειες, όμως μια πληροφορία που προέρχεται από το ρεπορτάζ αποκάλυψε πως στο πρόσφατο παρελθόν, και συγκεκριμένα το 2018, η «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» ανακοίνωνε την αποβολή της συγκεκριμένης από τις τάξεις της, διότι υπέπεσε στο βαρύτατο σφάλμα της αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω γυναίκα προφασίστηκε πως ήταν μαιευτήρας-γυναικολόγος, σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το βιογραφικό της φερόμενης ως ψυχολόγου

Το βιογραφικό της κ. Μυλωνοπούλου υπάρχει στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι είναι Κλινικός Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Κλινικός Υπνοθεραπευτής και διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στο Χαλάνδρι.

Προηγουμένως, δούλεψε ως μαία για 25 χρόνια και είχε πάνω από 6000 τοκετούς στο ενεργητικό της.

Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με τους τομείς της Ψυχολογίας, της Θεραπευτικής Ύπνωσης και του NLP, δηλαδή του νευρογλωσσικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με την θεραπευτική ύπνωση και του Life Coach. Επίσης, ασχολείται με τη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία.

Δηλώνει πως κατέχει πιστοποιήσεις σε «Personality Psychology» («Ψυχολογία Προσωπικότητας»), «Contribution of Psychology to Forensic Investigation» («Εγκληματολογική Έρευνα και η Συμβολή της Ψυχολογίας») και «Clinical Hypnosis and Therapeutic Applications» («Ύπνωση-Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Εφαρμογές») από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Eφόσον είναι στα αγγλικά οι τίτλοι των πιστοποιήσεων, αυτό σημαίνει ότι τα μαθήματα αυτά έγιναν στα αγγλικά. Ωστόσο, με μια γρήγορη αναζήτηση, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν παραδίδονται τέτοια μαθήματα στα αγγλικά στο ΕΚΠΑ.

Επίσης, αναφέρει ότι κατέχει και δίπλωμα κλινικής υπνοθεραπεύτριας αλλά και άλλα σχετικά διπλώματα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το 2020 έλαβε το Βραβείο Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας.