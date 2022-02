Η Δημοκρατία του αναψυκτικού

Ο γόνος της ισχυρής οικογένειας Λεβέντη - Δαυίδ, ο Άλκης, απευθύνεται σε εκπρόσωπο της αμερικανικής Δικαιοσύνης ο οποίος διεξάγει έρευνα για οφειλές του ύψους 54 εκατ. δολαρίων. Τον καθυβρίζει χρησιμοποιώντας τις χυδαιότερες λέξεις και εκφράσεις της αγγλικής γλώσσας. Θα πείτε βεβαίως πως δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις παρά μόνον χυδαία μυαλά. Σωστά. Ο Άλκης Δαυίδ ή Alki David στα αγγλικά, ο πάμπλουτος γόνος της αυτοκρατορίας της οικογένειας Λεβέντη - Δαυίδ, είναι ένα απόλυτα χυδαίο μυαλό.

Προφανώς και δεν έχουμε τίποτε με το brand name της πασίγνωστης εταιρείας, ούτε με το γνωστό αναψυκτικό. Σχολιάζουμε και περιγράφουμε τις παραβατικές και παράνομες συμπεριφορές μελών της πασίγνωστης αυτής οικογένειας. Συμπεριφορές που στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, ο Άλκης Δαυίδ ξεπερνά κάθε επιτρεπτό όριο.

Η σκηνή εκτυλίσσεται στο γραφείο του Άλκη Δαυίδ αμέσως μετά το αίτημα δικαστικού λειτουργού να του παραδώσει το τηλέφωνό του. Παρακολουθείστε το χυδαίο παραλήρημά του:

Ένα σημαντικό μέλος της οικογενείας Λεβέντη - Δαυίδ, ο Άλκης Δαυίδ, επιδεικνύει αυτήν την αχαρακτήριστη συμπεριφορά απέναντι στην αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία ως γνωστόν δεν χαρίζεται σε κανέναν. Είμαστε πραγματικά περίεργοι να δούμε εάν και κατά πόσο μέλη της οικογένειας αυτής θα τολμήσουν να συμπεριφερθούν ανάλογα απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη.

Το Who is Who του Άλκη Δαυίδ

Ας κάνουμε ένα flashback και ας δούμε ποιoς ήταν και είναι ο Άλκης Δαυίδ.

Ελληνοκύπριος, γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας το 1968, μεγάλωσε στις πολυτελείς συνοικίες του Λονδίνου, πήγε σχολείο στο Γκστάαντ, σπούδασε στο Λονδίνο, στο Royal College of Art, και έκανε μεταπτυχιακά στο AU στην Ουάσιγκτον. Με πατρίδα επιλογής το Los Angeles, ο Άλκης Δαβίδ, μότο του οποίου είναι το «η ζωή είναι αδιάφορη από τη θέση του θεατή», δεν παύει να απασχολεί τα παγκόσμια ΜΜΕ ως κακομαθημένος κυνηγός ηδονών, αυτάρεσκος, με την αίσθηση πως το σύμπαν κινείται γύρω του και η ανωτερότητά του μετριέται στα μάτια της πλειονότητας του κοινωνικού συνόλου μόνο από την τεράστια οικονομική υπεροχή του, την ικανή να βάλει τους υπολοίπους να του ικανοποιούν καπρίτσια, γούστα και νέων καιρών και κόσμων καουμποϊλίκια…

Τελευταίο του σκάνδαλο, ψηλά στην ατζέντα των αμερικανικών ΜΜΕ που ασχολούνται με τα καμώματά του, είναι η σύλληψή του, στον ειδυλλιακό Άγιο Χριστόφορο (Saint Kitts) της Καραϊβικής, γιατί στο τζετ του βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης αξίας… 1,3 εκατ. δολαρίων και γιατί, όταν αφέθηκε ελεύθερος, συνέχισε στο Instagram να κάνει πλάκα με όλους όσοι δεν κατάλαβαν την επιχειρηματική του δραστηριότητα!

Δενδρύλλια, σπόροι κάνναβης, «φαρμακευτική κεταμίνη», προϊόντα ελαίου CBD και η Swissx του

Σύμφωνα με την «Daily Mail», πριν από λίγα 24ωρα ο Άλκης Δαυίδ συνελήφθη μαζί με τον δισεκατομμυριούχο συνεργάτη του, Τσέις Έργκεν, αφού προσγειώθηκε στον Άγιο Χριστόφορο της Καραϊβικής με το ιδιωτικό του τζετ, ενώ στην παρέα τους βρισκόταν και ο ηθοποιός Τζόναθαν Ρις Μέγιερς, κολλητός φίλος του επιχειρηματία.

Το δημοσίευμα θέλει τον εκκεντρικό επιχειρηματία και τον συνεργάτη του να μεταφέρουν στο αεροπλάνο περίπου 5.000 δενδρύλλια κάνναβης, αξίας περί τα 1,3 εκατ. δολάρια, στο πλαίσιο του σχεδίου τους να ανοίξουν νόμιμες επιχειρήσεις κάνναβης στην περιοχή, προσβλέποντας φυσικά στη νέα νομοθεσία που, σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ, επιτρέπει την πώληση και τη χρήση της. Μάλιστα, στα μαγαζιά που τη διαθέτουν τα πακέτα κυκλοφορούν με τα λογότυπα των μεγάλων καπνοβιομηχανιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την προσγείωση του πολυτελούς σκάφους ετέθησαν υπό κράτηση για οχτώ ώρες, προτού τελικά τους αφήσουν να φύγουν.

Όταν επιχείρησαν να φύγουν από το νησί, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, αλλά ο Άλκης Δαυίδ αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων και παρέδωσε όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στις τοπικές Αρχές.

Ο συνεργάτης του παραμένει στη φυλακή όμως, αφού η αστυνομία εντόπισε πάνω του μια ουσία που ο Δαυίδ υποστηρίζει ότι ήταν «φαρμακευτική κεταμίνη», ότι πρόκειται για «στημένη υπόθεση» και ότι ο Τσέις Έργκεν υποφέρει από διαγνωσμένη διπολική διαταραχή και αυτό είναι το φάρμακό του.