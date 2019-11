«Κερδίζει όποιος έχει το αφήγημα που δίνει αξία στον άνθρωπο»

Το ουσιαστικό στη νίκη στις εκλογές, είναι ότι όποιος κερδίζει έχει το αφήγημα που δίνει αξία στον άνθρωπο, ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος στην εκδήλωση για το «μέλλον της Κεντροαριστεράς» που οργάνωσε η κίνηση «Πράττω».

Φέρνοντας παραδείγματα από το παρελθόν, ο κ. Γερουλάνος είπε ότι αυτό, «ο Ανδρέας το έκανε με την εθνική αντίσταση, ο Τσίπρας το έκανε με το ‘θα σκίσω τα μνημόνια’». Αυτό το «θα σκίσω τα μνημόνια», ήταν ότι θα ξαναδώσει στους πολίτες την αξία που τους είχαν στερήσει, εξήγησε.

Το στέλεχος του ΚΙΝΑΛ έκανε αναδρομή στο 1981 και στη νίκη της Θάτσερ που σε συνδυασμό με τον Ρήγκαν καθιέρωσαν το δόγμα ΤΙΝΑ (There Is No Alternative – δεν υπάρχει εναλλακτική). Είπε ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις, η Μ. Θάτσερ «βελτίωσε τις συνθήκες ζωής και έδωσε αξία στον άνθρωπο», κάτι που οι εργατικοί δεν μπορούσαν να κάνουν με το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας. Σημείωσε πάντως, ότι ο νεοφιλελευθερισμός έχει κλείσει τον κύκλο του, καθώς η κατάληξη της νεοφιλελεύθερης πορείας οδήγησε στην απαξίωση του ανθρώπου. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γερουλάνος αναφέρθηκε στις ανισότητες της παρούσας εποχής, που δημιουργούνται από την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς (διαφορά στον σεβασμό του περιβάλλοντος, της εργασιακής νομοθεσίας, των καταναλωτών) και στην συσσώρευση πλούτου. όχι από τις δημοκρατίες, αλλά από τα αυταρχικά καθεστώτα.

Δεν υπάρχει πιο «χαλασμένο παιδί» από τον Έλληνα πολιτικό, ο οποίος κάτω από τις υποχρεώσεις των μνημόνιων δεν παράγει πολιτική, ανέφερε ο κ. Γερουλάνος και πρόσθεσε: «Το ερώτημα σε αυτή την συγκυρία, είναι αν υπάρχουν επιλογές, αν υπάρχουν εναλλακτικές. Αν δεν υπάρχουν, ας αφήσουμε τον Μητσοτάκη να κυβερνά, αν υπάρχουν, δεν μπορούμε να κοιτάζουμε το σήμερα – πρέπει να κοιτάξουμε το αύριο. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση για την Κεντροαριστερά αν δεν δούμε τι έρχεται» είπε και υπέδειξε τις «έξι τεκτονικές αλλαγές που έρχονται»:

- Αλλάζει η έννοια του ανήκειν. Ο πατριωτισμός έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

- Αλλάζει η υπόσταση του ανθρώπου και ο τρόπος που προοδεύει. Το μυαλό και η κουλτούρα είναι αυτό που σου δίνει αξία, και όχι η περιουσία ή το κεφάλαιο.

- Έχει αλλάξει η έννοια του ελεύθερου χρόνου και της δυνατότητας να δημιουργήσεις. Το πώς βλέπουμε τον ελεύθερο χρόνο έναντι της ανεργίας, έχει μεγάλη σημασία, που συνδέεται και με το καθολικό εισόδημα.

- Αλλάζει το πώς ορίζουμε την ασφάλεια και έχει να κάνει με το πώς προγραμματίζουμε το μέλλον.

- Αλλάζει η έννοια της ισότητας, που δεν είναι πια μόνο κοινωνική ή ηθική υποχρέωση – είναι οικονομική ανάγκη.

- Αλλάζει η έννοια του πώς συμμετέχουμε στα κοινά, αλλάζει η έννοια της δημοκρατίας.

Η Αριστερά δεν μπορεί να δώσει εναλλακτικές για το μέλλον, αν δεν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, εκτίμησε ο κ. Γερουλάνος.