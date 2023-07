Μεγάλη αναζωπύρωση στη Ρόδο

Διαστάσεις παίρνει το μέτωπο της φωτιάς στη Νότια Ρόδο καθώς δύο αναζωπυρώσεις της φωτιάς έχουν ζώσει αυτή τη στιγμή τα χωριά Γεννάδι και Βάτι, ενώ στο χωριό Ασκληπιείο η πυρκαγιά έκαψε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνη και για τον λόγο αυτό ολόκληρη η δύναμη της πυροσβεστικής και μεγάλος αριθμός εθελοντών έχει παραταχθεί στα δύο μέτωπα επιχειρώντας να τα ανακόψει.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, η αναζωπύρωση είναι κοντά στον οικισμό Ασκληπιείο με νότια κατεύθυνση.

Για την αντιμετώπιση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο από Τουρκία και ένα από Κροατία, καθώς και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είναι από Αίγυπτο ενώ άλλα δύο έχουν συντονιστικό ρόλο.

Δύο μέτωπα απειλούσαν το χωριό από το βράδυ της Κυριακής. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι του χωριού πάλεψαν με νύχια και δόντια για να μην περάσει η φωτιά μέσα στον οικισμό αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η φωτιά μπήκε στο χωριό Ασκληπιειό κατακαίγοντας σπίτια καταστήματα και περιουσίες καθώς επίσης και ό,τι άλλο βρίσκει στο πέρασμα της. Οι κάτοικοι του χωριού κάνουν έκκληση για βοήθεια. Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές που προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.

Καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο της Κέρκυρας

Στην Κέρκυρα η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λούτσες έλαβε μεγάλες διαστάσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, απειλώντας οικισμούς στην βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

Στην συνέχεια τόνισε ότι με διαδοχικά μηνύματα που εκδόθηκαν από το 112 εκκενώθηκαν 17 οικισμοί και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 2466 πολίτες. Στο έργο της απομάκρυνσης συνέβαλαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας , της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Λιμενικού Σώματος καθώς και πλοίο της Πυροσβεστικής.

Ο κ. Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι «αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κέρκυρα μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ζημιά σε οικίες», ενώ για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, που ενισχύθηκαν από την ηπειρωτική Ελλάδα και από το πρώτο φως επιχειρούν, περιοδικά, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

The helicopters and planes this morning seem to have slowed the fires progress over the hill we can see, saving the town in the middle of the video #corfu pic.twitter.com/5JusJvFe2S