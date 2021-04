Σηκώνουν ρολά mall, εκπτωτικά χωριά και κέντρα αισθητικής

Επιστροφή στην κανονικότητα για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων σε όλη τη χώρα συνιστά η σημερινή ημέρα, αφού από το πρωί του Σαββάτου λειτουργούν μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι τα πολυκαταστήματα (malls), τα εκπτωτικά χωριά και τα κέντρα αισθητικής.

Για να επισκεφθείτε όμως τα καταστήματα σε αυτούς τους χώρους θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) και να στείλετε μήνυμα για ψώνια σε εμπορικό κατάστημα στο 13032. Με την ίδια μέθοδο θα λειτουργήσουν και οι εμπορικές επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κοζάνης.

Επίσης, από σήμερα στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επαναλειτουργούν και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής.

Οι κανόνες για εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά

Οι κανόνες για εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά με τις μεθόδους click inside και click away:

Πρώτον, για τη μετάβαση σε εμπορικό κατάστημα είναι υποχρεωτική η αποστολή SMS στο 13032 «Μετακίνηση σε εν λειτουργία εμπορικό κατάστημα με όριο τριών ωρών» ή με την συμπλήρωση του εντύπου-βεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης καθώς και το αποδεικτικό καθορισμού του ραντεβού από την επιχείρηση.

Δεύτερον, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13032, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων έχει ως εξής: Είναι (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθημερινές, με εξαίρεση την Μ. Παρασκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάββατο 7:00 π.μ έως 6:00 μ.μ.

Επίσης, οι εργαζόμενοι αλλά και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν μία φορά την εβδομάδα self test. Όσον αφορά τον αριθμό ατόμων εντός των καταστημάτων είναι ένας πελάτης για κάθε 25 τ.μ..

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των κοινόχρηστων χώρων των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών, ορίζεται ως εξής: ένας πελάτης για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου και τα οριζόμενα στο σημείο 25 της παρ. 1Β της ΚΥΑ Β' 1441/10.04.21.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

Και αναστέλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων take away και delivery) εντός των εμπορικών κέντρων και εκπτωτικών χωριών.

Οι κανόνες για τα κέντρα αισθητικής:

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτικό το self test στους εργαζόμενους δύο φορές την εβδομάδα και τους επιχειρηματίες (το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος). Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας είναι τα 2 μέτρα.

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη της λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Το ωράριο λειτουργίας είναι (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθημερινές, με εξαίρεση τη Μ. Παρασκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάββατο από 7:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ.

Όσον αφορά τα άτομα, επιτρέπεται σε έως 100 τετραγωνικά μέτρα, 4 άτομα και από 100 τ.μ. και πάνω επιτρέπεται 1 άτομο ανά 25 τ.μ.