Στη δίνη ερωτικών τριγώνων γερμανικού ριάλιτι η Πάρος

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος

Όταν η διεθνής τηλεοπτική παραγωγή φθάνει σε αδιέξοδα, τότε οι ειδήμονες σκαρφίζονται νέα κόλπα για να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του διψασμένου κοινού για έρωτες, πάθη και σεξ.

Αυτή τη φορά όμως η γερμανική τηλεοπτική παραγωγή ξεπερνάει κάθε ταμπού και επιχειρεί να κολυμπήσει στα βαθιά του πορνογραφικού σύμπαντος στη μικρή οθόνη. Με τον ενδεικτικό τίτλο «Εσύ είσαι ο ένας;» (Are you the one?), γυρίζεται στην Πάρο ένα ριάλιτι για τη γερμανική τηλεόραση, όπου ούτε λίγο, ούτε πολύ νικητής θα είναι αυτός που θα έχει πάει στο κρεβάτι με τις περισσότερες συμπαίκτριές του.

Φαλλοκρατικό; Οπισθοδρομικό; Χυδαίο; Σίγουρα τραγικό. Η τηλεοπτική παραγωγή δεν ενδιαφέρεται προφανώς για τα ηθικά ζητήματα που εγείρει ένα τέτοιο ριάλιτι. Αυτοί όμως που ενδιαφέρονται και σίγουρα ενοχλούνται είναι οι κάτοικοι της Πάρου, που παρακολουθούν τις «δραστηριότητες» των παικτών του ριάλιτι, οι οποίοι αποζητούν να συνευρεθούν με όσες δυνατόν περισσότερες παρτενέρ ώστε να βγουν νικητές.

Τα γυρίσματα γίνονται σε πολυτελείς οικίες οι οποίες έχουν εκμισθωθεί, η μία εκ των οποίων ανήκει σε πολύ γνωστό παράγοντα του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο οποίος θήτευσε και στη διοικητική ιεραρχία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την έναρξη των γυρισμάτων, κάποιοι κάτοικοι προσέφυγαν στον δικηγόρο κ. Νίκο Αγαπηνό, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση και άρχισε να «ξεσκονίζει» το παρασκήνιο του ριάλιτι. Προφανώς είδε πολλά, άκουσε περισσότερα και εντέλει αποφάσισε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της τηλεοπτικής παραγωγής απαιτώντας να διακοπούν τα γυρίσματα.

Το zougla.gr επικοινώνησε με τον κ. Αγαπηνό, ο οποίος τοποθετήθηκε για την υπόθεση ως εξής: «Πρόκειται για μία πρωτόγνωρη κατάσταση η οποία είναι εξόχως δυσφημιστική για τη χώρα μας. Μιλάμε για το νησί της Πάρου, για μια περιοχή πράγματι πολύ ήσυχη, ήπιας δόμησης, τον Φάραγγα. Εκεί γυρίζεται ένα ριάλιτι με τον τίτλο “Are you the one?”, εξόχως υποβαθμισμένο, αμιγώς σεξουαλικού περιεχομένου. Έχουν εγκατασταθεί πύργοι ολόκληροι, πετάνε drones, υπάρχει τρομερή ηχορύπανση, δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας υγειονομικής φύσεως για τον Covid, υπάρχει πλήρης παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων. Το σπίτι σου που είναι κατοικία δεν μπορείς να το εκμισθώνεις για επαγγελματική χρήση. Έχουν εκμισθωθεί δύο κατοικίες. Ουσιαστικά απαγορεύεται στους επαγγελματικούς χώρους να έχουν μουσική και επιτρέπεται στο σπίτι σου, αρκεί η χρήση να είναι χρήση κατοικίας. Εάν εκμισθώσω την κατοικία μου για επαγγελματικούς λόγους, τότε δεν είναι χρήση κατοικίας. Και μου κάνει εντύπωση γιατί πρόκειται για πρόσωπα αξιόλογα, μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής, που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους για αυτόν τον λόγο. Εδώ υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα όλων των αρμοδίων υπηρεσιών που άφησαν να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση».

Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Αγαπηνού

«Δεν έχουμε λάβει παράπονα»

Το zougla.gr επικοινώνησε και με τον Δήμο Πάρου, στελέχη του οποίου ανέφεραν πως μέχρι στιγμής κανένας κάτοικος δεν έχει εκφράσει παράπονα στον δήμο για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν τα ίδια στελέχη, εφόσον έχει εκμισθωθεί ιδιωτική περιουσία, ο δήμος δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει και να διακόψει την εν λόγω τηλεοπτική παραγωγή.