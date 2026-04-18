Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», «η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17/4/2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».

Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της αποκατάστασης, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση τις επόμενες ημέρες, εφόσον κριθεί απαραίτητο.