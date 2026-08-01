Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο μετά τις 17:15, ο 57χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Μύκονο, κατηγορούμενος για εκβίαση σε βάρος διευθυντή γνωστής επιχείρησης του νησιού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 57χρονος φέρεται να απαίτησε εκβιαστικά την καταβολή 50.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσει να προβαίνει σε ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνολική απαίτηση ανερχόταν στις 80.000 ευρώ, ήτοι 50.000 ευρώ ως προκαταβολή και επιπλέον 30.000 ευρώ τον Οκτώβριο. Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ανάλογη πρακτική είχε ακολουθηθεί και την προηγούμενη χρονιά, όταν φέρεται να καρπώθηκε ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ.

Αυτή τη φορά, όμως, ο επιχειρηματίας δεν υπέκυψε. Προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές και η παγίδα στήθηκε με ακρίβεια και πιάστηκε στα… πράσα.

Οι αστυνομικοί προσημείωσαν το ποσό των 50.000 ευρώ και κανόνισαν, σε συνεννόηση με τον καταγγέλλοντα, την παράδοση των χρημάτων σε προκαθορισμένο σημείο. Μόλις ο 57χρονος παρέλαβε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

«Η φωτογράφιση δεν απαγορεύεται;»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του 57χρονου κατά την είσοδό του στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης, όπου στεγάζονται οι δικαστικές υπηρεσίες.

Βλέποντας τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ, φέρεται να απευθύνθηκε σε αστυνομικό λέγοντας: «Καλά, η φωτογράφιση δεν απαγορεύεται;».

Μια απορία που ακούστηκε τουλάχιστον προκλητική, τη στιγμή που ο ίδιος οδηγούνταν ενώπιον της Δικαιοσύνης για μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση εκβιασμού.

Η δημοσιογραφική κάλυψη της προσαγωγής ενός κατηγορουμένου δεν απαγορεύεται, υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύονται τα προσωπικά του δεδομένα και δεν δημοσιοποιούνται ευκρινώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Φαίνεται, λοιπόν, πως για ορισμένους όλα μπορούν να αποτελέσουν μέσο πίεσης. Οι καταγγελίες, οι έλεγχοι, η φήμη μιας επιχείρησης και η οικονομική της λειτουργία. Εκείνο που τους ενοχλεί είναι η κάμερα που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία καλούνται να λογοδοτήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είναι πρόσωπο με ισχυρές κοινωνικές διασυνδέσεις και υπήρξε στο παρελθόν σύζυγος γυναίκας από τον χώρο της ναυτιλίας, η οποία βέβαια δεν έχει καμία ανάμειξη με την υπόθεση.

Ο 57χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας Σύρου και ζήτησε προθεσμία, την οποία έλαβε, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη αίσθηση στη Μύκονο, καθώς πίσω από μία φαινομενικά «απλή» καταγγελία για ηχορύπανση φέρεται να κρυβόταν μία οργανωμένη οικονομική απαίτηση δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

ΠΗΓΗ: cyclades24.gr