Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ από την Μπράιτον, με τον 35χρονο φορ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «μπλε».

Ο Άγγλος επιθετικός προέρχεται από μια παραγωγική σεζόν, καθώς σημείωσε 14 γκολ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπράιτον και πλέον εντάσσεται στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που πραγματοποιεί την προετοιμασία της.

Ο Γουέλμπεκ φτάνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με σημαντική εμπειρία, έχοντας καταγράψει 400 εμφανίσεις στην Premier League. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Γουότφορντ, ενώ με την πρώτη κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας και δύο League Cup.

Με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας είχε 16 γκολ σε οκταετή παρουσία. Η Τσέλσι ξεκινά τη νέα σεζόν στις 24 Αυγούστου απέναντι στη Φούλαμ.