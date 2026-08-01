Δεύτερος τελικός και δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τις Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού! Μετά το τεχνικό, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου.

Οι πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης, που επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια, συγκέντρωσαν 316.3315 βαθμούς στον τελικό και επανέλαβαν το νταμπλ που είχαν πετύχει στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023, όταν όμως εκπροσωπούσαν την Αυστρία.

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