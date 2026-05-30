Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον 34χρονο Γάλλο που κατηγορήθηκε για το θάνατο της 36χρονης γυναίκας στην Κρήτη, που είχε προκαλέσει αίσθηση στο πανελλήνιο τον Δεκέμβριο του 2024. Το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 20 ετών, απορρίπτοντας το αίτημα για εγκλεισμό σε ψυχιατρείο.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όταν ο κατηγορούμενος του οποίου οι κινήσεις καταγράφηκαν και σε κάμερα, αφού την είδε να βγαίνει από το όχημά της, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Γιώργος Κοκοσάλης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «την 36χρονη τη δολοφόνησε κατά 80% το σύστημα και κατά 20% ο Γάλλος», υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να διερευνηθούν ευθύνες, σχετικά με την ψυχιατρική αξιολόγηση του κατηγορουμένου. Μάλιστα ο κ. Κοκοσάλης, έκανε λόγο για παραλείψεις πριν το συμβάν, καθιστώντας σαφές ότι από την πλευρά της οικογένειας θα συνεχιστεί η προσπάθεια για δικαίωση της μνήμης της.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του 34χρονου Γάλλου, Γιώργος Καρούτσος, σημείωσε ότι υπάρχει ικανοποίηση για την απόφαση, καθώς δεν επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη. Στην απολογία του πάντως ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα, πως πίστευε ότι τον παρακολουθούσε και πως δεν θυμόταν τι συνέβη κατά το χρόνο που τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα. «Είμαστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξη της υπόθεσης. Θέλουμε απλά να τιμωρηθούν και οι γιατροί, όχι μόνο αυτός. Έχουν μαζί την ίδια ευθύνη» ανέφερε από την πλευρά του, ο αδελφός του θύματος.