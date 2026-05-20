Σημαντικές καθυστερήσεις και μεγάλη δυσχέρεια στη διέλευση των οχημάτων, δημιούργησε η καραμπόλα επτά ΙΧ αυτοκινήτων το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της εξόδου για τη Λυκόβρυση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Τοι ευχάριστο είναι πως δεν υπάρχουν τραυματίες από την καραμπόλα, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Άνδρες της Τροχαίας έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να κάνουν διαχείριση της κυκλοφορίας και να διευκολύνουν τους υπόλοιπους οδηγούς, μέχρι να απομακρυνθούν με γερανούς της οδικής βοήθειας τα τρακαρισμένα ΙΧ.

Παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά, με τα οχήματα που κινούνται με την ελάχιστη ταχύτητα να ξεκινούν από το ύψος της Καλυφτάκη και να φτάνουν λίγο μετά την Μεταμόρφωση.