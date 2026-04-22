Ρεπορτάζ: Γιάννης Τσίρος

Σκηνές απείρου κάλλους και κινηματικής δράσης καταγράφηκαν χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, την οποία παρακολούθησαν και φιλόζωοι-μέλη οργανώσεων, αφού η διαδικασία της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής αφορούσε τις επιδόσεις της στην διαχείριση των αδέσποτων.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει έντονες αντιπαραθέσεις αιρετών και πολιτών και μία μήνυση σε βάρος του αρμόδιου αντιδημάρχου, που φέρεται να απείλησε με… φόλα, απευθυνόμενος σε συνάδελφό του.

Αφορμή για τα παραπάνω ήταν η ερώτηση της δημοτικής παράταξης του ΚΚΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο Δίου-Ολύμπου και η εμμονή της δημαρχίας ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα, θέση που γρήγορα προκάλεσε τις αντιδράσεις των παρισταμένων πολιτών.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Λαπάτσης, απέρριψε πλήρως όλες τις αιτιάσεις και τις καταγγελίες για σημαντικές ελλείψεις στην διαχείριση των αδέσποτων, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Κι ενώ οι φιλόζωοι παρενέβαιναν… ατάκτως στην τοποθέτησή του, η έκρηξη ήρθε όταν οι φιλόζωοι (και δημοτικοί σύμβουλοι) τον άκουσαν να απειλεί με φόλες, απευθυνόμενος σε συνάδελφο του!!!

Κλήθηκε η αστυνομία και οι φιλόζωοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να καταθέσουν μήνυση σε βάρος του κ. Λαπάτση, ενώ ο δήμαρχος εκμεταλλεύτηκε την παρουσία των αστυνομικών και προσπάθησε ανεπιτυχώς να επιρρίψει ευθύνες στους φιλόζωους για τις παρεκτροπές τους και η διαδικασία διακόπηκε.

Λίγο αργότερα κι ενώ το Συμβούλιο είχε μπει στην τακτική συνεδρίαση και στα θέματά της, οι φιλόζωοι επανέκαμψαν και μία εξ αυτών θέλησε να παραδώσει… στο προεδρείο δύο νεογέννητα κουτάβια που είχε σώσει νωρίτερα από χωματερή στην οποία εγκαταλείφθηκαν.

Ο δήμαρχος προσπάθησε να επιβάλλει την τάξη και πρότεινε στους φιλόζωους τα κουτάβια να τα παραδώσουν στην… αρμόδια υπηρεσία κι εκεί όλα τα επιχειρήματα κατέρρευσαν, με την απάντηση της φιλόζωης: «αφού αυτό πρέπει να γίνεται… γιατί μου τηλεφώνησε ο κοινοτάρχης και με παρακάλεσε να ασχοληθεί η φιλοζωική με τα κουτάβια;;;»

Όλα αυτά, στον Δήμο, στην επικράτεια του οποίου, πριν λίγες μέρες, μία αλλοδαπή τουρίστρια κόντεψε να χάσει την ζωή της από επίθεση αγέλης αδέσποτων, γεγονός που ανάγκασε τον τότε αρμόδιο αντιδήμαρχο σε παραίτηση, οπότε και την θέση πλήρωσε ο κος Λαπάτσης.