Στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απονέμεται το «Βραβείο του Ισραήλ», η ύψιστη τιμή της χώρας, κατά την ετήσια τελετή για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στην Ιερουσαλήμ.

Ο Τραμπ είχε ενημερωθεί τον Δεκέμβριο από τον Υπουργό Παιδείας, Γιοάβ Κις, ότι θα του απονεμηθεί το «Βραβείο του Ισραήλ» στην κατηγορία της «ιδιαίτερης συνεισφοράς στον εβραϊκό λαό».

Ο Κις υπέγραψε την Τετάρτη, 21 Απριλίου, το πιστοποιητικό του Βραβείου προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας σε βίντεο που εστάλη στον Τύπο ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει «κανένα άλλο πρόσωπο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να επιδείξει τόσο εντυπωσιακά επιτεύγματα και μια τόσο υπέροχη σύνδεση με τον εβραϊκό λαό, εκτός από τον Τραμπ».

Κατά τη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε ένα βίντεο με τις σημαντικότερες φιλοϊσραηλινές ενέργειες του Τραμπ και κατά τις δύο θητείες της προεδρίας του, συμπεριλαμβανομένων πλάνων από την ανακοίνωση των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, την ομιλία του στην Κνεσέτ τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς και τις πολυάριθμες συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την τελευταία δεκαετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ τους επόμενους μήνες, οπότε και θα του απονεμηθεί επίσημα το βραβείο σε δια ζώσης τελετή.