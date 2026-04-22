Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ότι «μια πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο αν δεν παραβιάζεται από ναυτικό αποκλεισμό και την ομηρεία της παγκόσμιας οικονομίας και αν σταματήσει η πολεμοκαπηλεία των σιωνιστών σε όλα τα μέτωπα».

Ακόμα προσέθεσε ότι «η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν είναι δυνατή ενόσω παραβιάζεται κατάφωρα η κατάπαυση του πυρός».

«Δεν πέτυχαν τους στόχους τους μέσω στρατιωτικής επιθετικότητας, ούτε θα τους πετύχουν με εκφοβισμό. Ο μόνος τρόπος είναι να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», κατέληξε.