Σκηνικό απόλυτου χάους εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (17/7) στην καρδιά της Μυκόνου.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι εμπλεκόμενοι επέλεξαν να κρατήσουν τις Αρχές στο σκοτάδι, καθώς δεν έχει υποβληθεί καμία επίσημη αναφορά ή καταγγελία στην Αστυνομία μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε αυτόπτης μάρτυρας στη «Ζούγκλα», η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ένας άνδρας ξένης καταγωγής, αφού έσπασε ένα μπουκάλι, κινήθηκε απειλητικά και επιτέθηκε εναντίον μιας ομάδας ατόμων.

Η σύρραξη που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα βίαιη. Τα εμφανή σημάδια και οι κηλίδες αίματος που παρέμειναν στο πλακόστρωτο της Χώρας μαρτυρούν την αγριότητα της συμπλοκής και τον τραυματισμό των παρευρισκομένων.

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο της «Ζούγκλας»: