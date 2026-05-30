Τροχαίο ατύχημα με την ανατροπή ενός αυτοκινήτου, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κηφισό, με αποτέλεσμα να υπάρξει μποτιλιάρισμα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο πριν τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος πάρα τη σφοδρή ανατροπή του αυτοκινήτου, υπέστη μόνο λίγες εκδορές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο, αλλά και η Πυροσβεστική, καθώς υπήρχε διαρροή καυσίμων και λαδιών στο οδόστρωμα.