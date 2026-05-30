Το πρωί του Σαββάτου 30 Μαΐου πέρασαν το κατώφλι της Ανακρίτριας Χανίων, η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της για την κακοποίηση της τρίχρονης κόρης της νεαρής γυναίκας.

Το ζευγάρι πήρε τον «δρόμο» της φυλακής με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετά την απολογία τους. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως ενώπιον της Ανακρίτριας τα αρνήθηκαν όλα και επέμειναν στην εκδοχή του ατυχήματος, που όμως δεν πείθει τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές.

Μια μαρτυρία – «κλειδί» ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ο οδηγός ταξί που κλήθηκε στα χωραφάκια για να πάει το κοριτσάκι στο νοσοκομείο Χανίων είπε στην κατάθεσή του ότι στο σημείο από πού πήρε μητέρα και παιδί, βρισκόταν η 25χρονη με το βρέφος, αλλά και ο σύντροφός της με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος μάλιστα τοποθέτησε το καρότσι στο πορτ μπαγκάζ του ταξί, χωρίς εκείνος να επιβιβαστεί.

Σημειώνεται ακόμη πως και η μαρτυρία του αστυνομικού που πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων εκείνη την ημέρα ήταν πολύ σημαντική για την έρευνα. Η νεαρή μητέρα τότε είχε πει πως ο σύντροφος δεν ήταν δικός της, αλλά της υποτιθέμενης αδερφής της, την οποία οι Αρχές δεν εντόπισαν ποτέ.

Πρόκειται για έναν Πακιστανό υπήκοο με τον οποίο είναι ζευγάρι και έχουν αποκτήσει μαζί ένα μωρό ενός έτους. Το ζευγάρι έμενε με το μωρό τους και τα άλλα τρία παιδιά της Ρομά, βουλγαρικής υπηκοότητας σε χώρο των θερμοκηπίων, όπου εκείνος εργαζόταν στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου.

Το 12 μηνών βρέφος τους και τα άλλα δύο παιδιά της 25χρονης φιλοξενούνται μετά από εισαγγελική παραγγελία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ενώ στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, νοσηλεύεται ακόμη η τρίχρονη σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση.

Παράλληλα, η μητέρα των τεσσάρων παιδιών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, χωρίς αναστολή για ψευδή κατάθεση, ενώ ο 25χρονος Πακιστανός για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Οι δίκες έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενώ μόλις την περασμένη Τετάρτη τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για το κακούργημα καθώς αυτοί φέρονται να ευθύνονται για τον τραυματισμό της 3χρονης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της Πέμπτης 22 Μαίου, η μητέρα της τρίχρονης την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως το βρέφος έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες, σε πολλά σημεία του σώματός του.

Τότε κρίθηκε απαραίτητο, το παιδί να διακομιστεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μέχρι σήμερα Δευτέρα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο, αφού σύμφωνα με την μητέρα λιποθύμησε ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά της περιοχής.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά το 3χρονο παιδί.

