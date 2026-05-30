Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λάρισα, με φορτηγό να προσκρούει σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης, την περασμένη Παρασκευή (29/05). Το ατύχημα καταγράφηκε σε βίντεο και οι εικόνες από τη γέφυρα στην οδό Βόλου είναι συγκλονιστικές.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Το φορτηγό φαίνεται να προσκρούει στη γέφυρα, την οποία στη συνέχεια ξήλωσε και να καταλήγει σε μάντρα αυτοκινήτων. Από την σφοδρή πρόσκρουση, ο οδηγός του μεγάλου οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά.

Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος:

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση εδώ και δύο ημέρες.

Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: Onlarissa