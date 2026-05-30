Μέλη του Ρουβίκωνα πήγαν στον Διευθυντή της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης) και παρενέβησαν σχετικά με τις αυξήσεις των τιμολογίων του νερού στην Καλαμάτα και τις δήθεν κοινωνικές εκπτώσεις. Σε ήρεμο τόνο συζήτησαν με τον Διευθυντή της δημοτικής επιχείρησης, καταγγέλλοντας τις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, που επιβαρύνουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η οργάνωση των αναρχικών καταγγέλλει ότι η ανακοινωθείσα «έκπτωση συνέπειας» δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική, αλλά αντίθετα επιβαρύνει περισσότερο τους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με τον Ρουβίκωνα «δεν υπάρχει κοινωνικό πρόσημο όταν ο φτωχός πληρώνει ακριβότερα. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική όταν η έκπτωση πάει σε όποιον έχει να πληρώσει στην ώρα του. Δεν υπάρχει δημόσια υπηρεσία όταν κόβεις νερό σε ανθρώπους που δεν έχουν. Δεν υπάρχει ανάπτυξη όταν ο βασικός αγωγός πάει από αναβολή σε αναβολή και η πόλη βλέπει χώμα, σκουριά και θολό νερό στις βρύσες της».

Τι απαιτούν

Ο Ρουβίκωνας απαιτεί τα εξής:

Να ακυρωθούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ.

Να σταματήσει η κοροϊδία με τις «εκπτώσεις συνέπειας».

Να υπάρξει πραγματικό Κοινωνικό Τιμολόγιο για όσους έχουν ανάγκη.

Τονίζουν πως δεν θα έπρεπε να συμβαίνει «καμία διακοπή νερού σε λαϊκό νοικοκυριό, άνεργο, συνταξιούχο ή ευάλωτο άνθρωπο». Απαιτούν ακόμη, δημόσια λογοδοσία για τον αγωγό Φ800, καθώς για τον συγκεκριμένο εγείρονται πολλά ερωτήματα.

«Τι έχει γίνει, τι απομένει, ποια υλικά λείπουν, γιατί δόθηκαν οι παρατάσεις, πόσο αυξήθηκε το κόστος, ποιος ευθύνεται και πότε παραδίδεται οριστικά», αναρωτιούνται τα μέλη της αναρχικής οργάνωσης.

Καθαρή ενημέρωση για την ποιότητα του νερού ανά περιοχή

Μέσα από ανάρτηση που έκαναν στο Tik Tok, απαιτούν «άμεσες και δημόσιες μετρήσεις σε κάθε περιστατικό θολού ή σκουριασμένου νερού, με αποτελέσματα κατανοητά στους κατοίκους και όχι θαμμένα σε πίνακες».

Έκλεισαν την ανάρτησή τους, γράφοντας: «Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Όχι εμπόρευμα. Όχι εργαλείο είσπραξης. Όχι ποινή για όσους δεν έχουν. Ο Δήμος και η ΔΕΥΑΚ θα μας βρουν απέναντι».