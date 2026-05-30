Ο Μάιος μας αποχαιρετά με μία ακόμη πανσέληνο, το λεγόμενο Μπλε Φεγγάρι.

Ο όρος δεν έχει να κάνει με το χρώμα της Σελήνης, αλλά με το πώς μετράμε τις πανσελήνους στο ημερολόγιο.

Η Σελήνη κάνει έναν κύκλο γύρω από τη Γη σε περίπου 29,5 ημέρες, δηλαδή σχεδόν έναν μήνα. Γι’ αυτό συνήθως έχουμε 12 πανσελήνους τον χρόνο. Όμως, κάποιες χρονιές «χωράνε» 13 πανσελήνους.

Όταν συμβαίνει αυτό, μία από αυτές θεωρείται Μπλε Φεγγάρι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο μήνα.

Φέτος αυτό συμβαίνει, επειδή είχαμε ήδη πανσέληνο στις 1 Μαΐου, το Φεγγάρι των Λουλουδιών, και τώρα έχουμε τη δεύτερη στις 31 Μαΐου.

Μάλιστα, το Μπλε Φεγγάρι θα είναι από τα μικρότερα του έτους, γνωστή και ως «μικροσελήνη», καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τη Γη (αντίθετα με την υπερσελήνη, που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από εμάς).

Η μικροσελήνη φαίνεται 7% μικρότερη από μια μέση πανσέληνο, και 12-14% μικρότερη από μια υπερπανσέληνο.

Το επόμενο Μπλε Φεγγάρι, αναμένεται όχι σύντομα, στις 21 Αυγούστου 2032.