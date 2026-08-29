Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, όπως δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, λίγες ημέρες μετά το μακελειό με τουλάχιστον 50 νεκρούς που προκάλεσε συμμορία κοντά στην πρωτεύουσα, Πορτ-ο-Πρενς.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά τουλάχιστον 20.000 σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σημείωσε ο Ίντρικα Ρατουάτε, βοηθός του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις και αναπληρωτής συντονιστής για την παροχή έκτακτης βοήθειας.

Απελάσεις από τη Δομινικανή Δημοκρατία

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται κυρίως από τη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία έχει εντείνει τους ελέγχους στα σύνορα και τις απελάσεις Αϊτινών μεταναστών. Το Reuters ανέφερε τον Μάιο του 2025 ότι η Δομινικανή Δημοκρατία είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2024 πρόγραμμα μαζικών απελάσεων, με στόχο έως και 10.000 επιστροφές την εβδομάδα. Παράλληλα, τόσο η Δομινικανή Δημοκρατία όσο και οι ΗΠΑ συνέχισαν τις απελάσεις Αϊτινών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του ΟΗΕ να μην επιστρέφονται άνθρωποι σε μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ανθρωπιστική και ασφαλιστική κρίση.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα παράδοξη, καθώς πολλοί Αϊτινοί είχαν εγκαταλείψει τη χώρα ακριβώς εξαιτίας της κλιμακούμενης βίας των συμμοριών. Ρεπορτάζ του Reuters τον Ιανουάριο του 2025 περιέγραφε, μεταξύ άλλων, Αϊτινές μητέρες που περνούσαν στη Δομινικανή Δημοκρατία αναζητώντας ακόμη και στοιχειώδη ιατρική περίθαλψη, την ώρα που η γειτονική χώρα ενέτεινε τις απελάσεις.

Η βία εκτοπίζει εκατοντάδες χιλιάδες

Η πολύνεκρη επίθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στην Αϊτή της νέας πολυεθνικής δύναμης, η οποία θα συνδράμει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις συμμορίες οι οποίες λυμαίνονται τη χώρα.

Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) θα αριθμεί 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των μελών της δύναμης που βρίσκονται ήδη στην Αϊτή.

Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει δραματική. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ του, στις 26 Αυγούστου 2026, το Reuters ανέφερε ότι περίπου 1,47 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά στην Αϊτή, ενώ η επισιτιστική ανασφάλεια πλήττει περίπου 5,8 εκατομμύρια ανθρώπους.