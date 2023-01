Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο κτήριο του Υπουργείου Εξωτερικών στο κέντρο της Καμπούλ, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στο περιστατικό. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την έκρηξη.

#viralvdoz #attack # In #Kabul , a terrorist attack near the Foreign Ministry of the Islamic Emirate of #Afghanistan . There are victims and casualties. Developing story.. pic.twitter.com/yQbsecCnsQ

A powerful blast has occurred in front gate of the Ministry of Foreign Affairs in #Kabul, there are reports, that #Chinese Officials were also present in meeting inside, updates are coming soon.#Afghanistan #Blast

#KabulBlast pic.twitter.com/hcbjiauKPq