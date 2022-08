Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν διέλυσαν με προειδοποιητικά πυρά διαδήλωση γυναικών στην Καμπούλ

Μια ειρηνική διαμαρτυρία δεκάδων γυναικών, οι οποίες πραγματοποιούσαν πορεία το Σάββατο στους δρόμους της Καμπούλ φωνάζοντας «ψωμί, δουλειά και ελευθερία», διακόπηκε απότομα, όταν δυνάμεις των Ταλιμπάν έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.

Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν δυνάμεις των Ταλιμπάν να ρίχνουν προειδοποιητικά πυρά και να επιτίθενται βίαια στις γυναίκες για να διαλύσουν τη συγκέντρωσή τους στην καρδιά της πόλης, μπροστά στο υπουργείο Παιδείας, μόλις πέντε λεπτά αφότου άρχισαν την πορεία τους.

Οι διαδηλώτριες κρατούσαν ένα πανό το οποίο έγραφε: «Η 15η Αυγούστου είναι μια μαύρη ημέρα», μια αναφορά στην ημερομηνία που η Καμπούλ κατελήφθη το 2021 από τους Ταλιμπάν.

Afghan women refuse to be silenced. They continue to protest, demanding their basic rights, one year after the Taliban swept to power pic.twitter.com/dKVCWLBjny