Αφγανιστάν: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τη σημερινή επίθεση αυτοκτονίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στην Καμπούλ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Οι αφγανικές αρχές καταδίκασαν την «άνανδρη επίθεση» και δεσμεύτηκαν πως θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους.

Νωρίτερα, αφγανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι έως και 20 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο και άλλοι 26 είχαν τραυματιστεί. Η ιταλική ΜΚΟ Hospital Emergency ανέφερε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε περισσότερους από 40 τραυματίες.

A suicide bomber tried to enter ministry of foreign Affairs in #kabul but the guards identified him. When he was confronted he blew himself near the gate, wounded and killed many civilians. pic.twitter.com/A3MRN6ewQB