Αμερικανίδα που είχε κατηγορήσει τον Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση ζήτησε να λάβει ρωσική υπηκοότητα

Μια Αμερικανίδα που είχε κατηγορήσει στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2020 τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, ζήτησε χθες Τρίτη να λάβει τη ρωσική υπηκοότητα.

Η Τάρα Ριντ, 59 ετών, εμφανίστηκε σε βίντεο που μετέδωσε το Sputnik στο πλευρό της Ρωσίδας βουλεύτριας Μαρία Μπούτινα, η οποία είχε φυλακιστεί στις ΗΠΑ με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Tara Reade, who accused Joe Biden of sexual assault, defects to Russia https://t.co/ehsgBpwZdI

Η Ριντ διευκρίνισε ότι πήγε στη Μόσχα ως απλή τουρίστρια, αλλά εκεί ένιωσε «ασφάλεια για πρώτη φορά μετά από καιρό». Αποφάσισε να μείνει στη Ρωσία όταν ένας Ρεπουμπλικάνος πολιτικός της είπε ότι κινδυνεύει.

«Επιθυμώ να ζητήσω τη ρωσική υπηκοότητα» από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε, υποσχόμενη να είναι «καλή πολίτης».

Biden Accuser Tara Reade Defects to Russia, Claiming She Feared Being Jailed or Killed in U.S. https://t.co/w8bzfSUABR via @mediaite