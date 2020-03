Απρέπεια από την Κάρλα Μπρούνι: Σαρκάζει τον βήχα των ασθενών του κορωνοϊού

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια, μοντέλο και σύζυγος του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία, όταν, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε φαίνεται σε δημόσιο χώρο να παριστάνει... ότι βήχει, θέλοντας να αναφερθεί προφανώς στην πανδημία του κορωνοϊού.

Και φαίνεται ότι το κάνει με πολύ σαρκαστικό τρόπο, γελώντας μάλιστα.

Απρέπεια, από μια Ιταλίδα, σύζυγο πρώην προέδρου, όταν μάλιστα στη γειτονική Ιταλία οι νεκροί ξεπερνούν τους 800...

Carla Bruni simula la tosse da Covid: “Noi non abbiamo paura”... NOI qui in Italia non stiamo giocando... Te la potevi proprio risparmiare! #coronavirus #CarlaBruni pic.twitter.com/jJchOhnW0l